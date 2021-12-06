https://tr.sputniknews.com/20211206/uludagda-zirveye-dogru-yuruyuse-cikarken-mahsur-kalan-3-kisiye-ulasildi-1051472340.html

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkarken mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkarken mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı

Uludağ'da doğa yürüyüşü sırasında mahsur kalan 3 amatör dağcıya ulaşıldığı bildirildi. 06.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-06T06:39+0300

2021-12-06T06:39+0300

2021-12-06T06:37+0300

türkiye

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kurtarma

arama kurtarma

mahsur kalma

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Bursa Vali Yakup Canbolat, kurtarma ekiplerinin çalışmalar sonucunda Uludağ'daki 3 kişinin bulunduğu bölgeye ulaştığını söyledi.Vatandaşlara gerekli müdahalelerin yapıldığını anlatan Canbolat, "Üç kişini de sağlık durumları iyi. Herhangi sorunları gözükmüyor. Ekipler durumu değerlendiriyor. Gün ışıdıktan sonra dönüş yoluna geçilebilir" dedi.Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüşe çıkan 3 amatör dağcı Ahmet Çakırer, Ali Can ve Ömür Büyüköztürk'ün Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında içlerinden birinin ayağının burkulması nedeniyle yürüyemediği için mahsur kalmış, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istemişlerdi. Telefon sinyallerinden bu kişilerin bulunduğu yeri belirleyen ekipler, kurtarma operasyonu başlatmıştı.

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