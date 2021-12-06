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Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.62 kilometre derinliğinde... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T00:57+0300
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deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.AFAD yaptığı açıklamada, deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi.
türkiye
van
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deprem, van, tuşba

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

00:57 06.12.2021 (güncellendi: 01:09 06.12.2021)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.62 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığ'ının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,62 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AFAD yaptığı açıklamada, deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı ve saha tarama çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi.
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