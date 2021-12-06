https://tr.sputniknews.com/20211206/vizongatein-ustune-maskesiz-alisveris-ederken-yakalanan-danimarka-basbakani-halktan-ozur-diledi-1051481543.html
'Vizongate'in üstüne maskesiz alışveriş ederken yakalanan Danimarka Başbakanı halktan özür diledi
'Vizongate'in üstüne maskesiz alışveriş ederken yakalanan Danimarka Başbakanı halktan özür diledi
Danimarka'da koronavirüs mutasyonuna rastlandığı gerekçesiyle 15 milyondan fazla vizonu katlettirdiği için başı belada olan Başbakan Mette Frederiksen... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T13:06+0300
2021-12-06T13:06+0300
2021-12-06T13:31+0300
dünya
danimarka
mette frederiksen
ihlal
parlamento
ihmal
soruşturma
kısıtlama
katliam
maske
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'Vizongate' nedeniyle parlamento soruşturması altında olan ve yargılanması ihtimali bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e maskesiz alışveriş yaparken yakalanması bir darbe daha indirdi. Başkent Kopenhag'ın merkezindeki bir giyim mağazasında yüz maskesi takmadan kıyafet deneyip alışveriş yaptığına dair videonun Ekstra Bladet gazetesinde yayımlanmasının ardından, kamuoyuna özür açıklaması yapan kadın lider, bununla ilgili Facebook paylaşımı da yaptı.'Unutmuşum'Pazartesi günü yürürlüğe giren yeni kısıtlamalara uymadığını kabul edeni ama bunu basit bir ihmal olarak niteleyen Frederiksen, "Kopenhag'ın merkezindeki bir mağazadayken yüz maskesi takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra sadece bir unutkanlıktı ve bunu ancak bir vatandaş filme aldıktan sonra fark ettim. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, ama mümkünse benim başıma gelmemeli" diyerek ekledi:"Elbette üzgünüm ve enfeksiyonu azaltmak için hepimizin yaptığı her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."380 dolar para cezası varDanimarka'da artan vaka sayıları nedeniyle getirilen maske zorunluluğu dahil bir dizi yeni kısıtlamaya göre, maske takmayanlar 2500 Danimarka kronuna (380 dolar) kadar para cezasına çarptırılıyor.Başbakan, kısıtlamalara uymazken yakalanan ilk üst düzey Danimarka yetkilisi değil. 2020'nin sonlarında, Danimarka Sağlık Kurumu Direktörü Søren Brostrøm de trende maskesiz fotoğraflanmıştı.Bu arada eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'den ABD Başkanı Joe Biden'a kadar pek çok üst düzey siyasetçi, maske protokollerini ihlal etmeleri nedeniyle eleştiriliyor.Maskesiz yakalanmanın, Kovid mutasyonu yayacakları korkusuyla geçen yıl ülkenin çiftlik vizonu nüfusunun tamamını itlaf kararı nedeniyle parlamento komisyonu soruşturması altında olan Frederiksen üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Çok büyük gelir getiren bir endüstriyi mahvettiVizon katliamı emrinin herhangi bir yasal dayanağı bulunmadığından, parlamento geriye dönük olarak vizon çiftçiliğini yasaklayan bir acil durum yasası çıkararak çok büyük kazanç kapısı oluşturan bir endüstriyi mahvetti. Katliam öncesi Danimarka, Çin'den sonra en büyük çiftlik vizonu üreticisi ve bir numaralı vizon derisi-kürkü ihracatçısıydı. Şüphe bulutları dağılmıyorKomisyon, başbakanın emri vermeden evvel ona bu yetkiyi veren yasa bulunmadığını bilip bilmediğini araştırıyor. Başbakanlıktan istenen vizon itlafına ilişkin kararın alındığı günlere ait tüm yazışmalar ve telefon mesajlarına ise 30 gün sonra otomatik olarak silindiği gerekçesiyle ulaşılamıyor. Bu da Frederiksen'in yazışmaları kasten silerek yok ettiği şüphelerine yol açıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211028/danimarkada-vizon-itlafi-krizi-basbakan-frederiksen-hakim-karsisina-cikabilir-1050272793.html
https://tr.sputniknews.com/20201118/danimarka-tarim-bakani-jensen-vizon-itlafi-krizi-nedeniyle-istifa-etti-1043250182.html
https://tr.sputniknews.com/20201127/milyonlarca-vizon-itlaf-edildigi-danimarkada-basbakan-gozyaslari-icinde-ozur-diledi-1043301279.html
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danimarka, mette frederiksen, ihlal, parlamento, ihmal, soruşturma, kısıtlama, katliam, maske, hata, unutkanlık, itlaf, pandemi, koronavirüs, kovid-19, vizon
'Vizongate'in üstüne maskesiz alışveriş ederken yakalanan Danimarka Başbakanı halktan özür diledi
13:06 06.12.2021 (güncellendi: 13:31 06.12.2021)
Danimarka'da koronavirüs mutasyonuna rastlandığı gerekçesiyle 15 milyondan fazla vizonu katlettirdiği için başı belada olan Başbakan Mette Frederiksen, maskesiz alışveriş yaparken yakalandığı için özür dilemek zorunda kaldı.
'Vizongate' nedeniyle parlamento soruşturması altında olan ve yargılanması ihtimali bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e maskesiz alışveriş yaparken yakalanması bir darbe daha indirdi.
Başkent Kopenhag'ın merkezindeki bir giyim mağazasında yüz maskesi takmadan kıyafet deneyip alışveriş yaptığına dair videonun Ekstra Bladet gazetesinde yayımlanmasının ardından, kamuoyuna özür açıklaması yapan kadın lider, bununla ilgili Facebook paylaşımı da yaptı.
'Unutmuşum'
Pazartesi günü yürürlüğe giren yeni kısıtlamalara uymadığını kabul edeni ama bunu basit bir ihmal olarak niteleyen Frederiksen, "Kopenhag'ın merkezindeki bir mağazadayken yüz maskesi takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra sadece bir unutkanlıktı ve bunu ancak bir vatandaş filme aldıktan sonra fark ettim. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, ama mümkünse benim başıma gelmemeli" diyerek ekledi:
"Elbette üzgünüm ve enfeksiyonu azaltmak için hepimizin yaptığı her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum."
380 dolar para cezası var
Danimarka'da artan vaka sayıları nedeniyle getirilen maske zorunluluğu dahil bir dizi yeni kısıtlamaya göre, maske takmayanlar 2500 Danimarka kronuna (380 dolar) kadar para cezasına çarptırılıyor.
Başbakan, kısıtlamalara uymazken yakalanan ilk üst düzey Danimarka yetkilisi değil. 2020'nin sonlarında, Danimarka Sağlık Kurumu Direktörü Søren Brostrøm de trende maskesiz fotoğraflanmıştı.
Bu arada eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven'den ABD Başkanı Joe Biden'a kadar pek çok üst düzey siyasetçi, maske protokollerini ihlal etmeleri nedeniyle eleştiriliyor.
Maskesiz yakalanmanın, Kovid mutasyonu yayacakları korkusuyla geçen yıl ülkenin çiftlik vizonu nüfusunun tamamını itlaf kararı nedeniyle parlamento komisyonu soruşturması altında olan Frederiksen üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.
Çok büyük gelir getiren bir endüstriyi mahvetti
Vizon katliamı emrinin herhangi bir yasal dayanağı bulunmadığından, parlamento geriye dönük olarak vizon çiftçiliğini yasaklayan bir acil durum yasası çıkararak çok büyük kazanç kapısı oluşturan bir endüstriyi mahvetti. Katliam öncesi Danimarka, Çin'den sonra en büyük çiftlik vizonu üreticisi ve bir numaralı vizon derisi-kürkü ihracatçısıydı.
Şüphe bulutları dağılmıyor
Komisyon, başbakanın emri vermeden evvel ona bu yetkiyi veren yasa bulunmadığını bilip bilmediğini araştırıyor. Başbakanlıktan istenen vizon itlafına ilişkin kararın alındığı günlere ait tüm yazışmalar ve telefon mesajlarına ise 30 gün sonra otomatik olarak silindiği gerekçesiyle ulaşılamıyor. Bu da Frederiksen'in yazışmaları kasten silerek yok ettiği şüphelerine yol açıyor.