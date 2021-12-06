Yolcusunu otobüsün altına iten taksici: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım

"Kadını o gece Aksaray İSKİ'nin önünden aldım. Saat 06.30-07.30 civarlarındaydı, bana 'Beni Taksim'e götürün' dedi. Taksimetremi açtım, gittim. Benimle Türkçe konuşuyordu. Kadın ya Faslıydı ya da Suriyeliydi. Kadını aldım Taksim'e götürdüm. Taksim'e gidince bana, 'Burada bekleyin, ben köpeğimi alıp geleceğim sonra beni Feridiye Caddesi'ne bırakın' dedi. Kendisine önce taksi ücretini ödemesi gerektiğini ve ardından yine kendisini burada bekleyeceğimi söyledim. Ardından kapıyı açtı arabadan indi ve gitti. Paramı vermedi, ben de taksiden indim. Arkamda bir servis arabası vardı. Arabanın oraya gitti, bir erkekle konuşmaya başladı. Yanına gidip, 'Benim ücretimi ödeyin ben beklemeyeyim gideyim' dedim. O da bana dönüp, 'Ben size 50 lira para verdim siz benim paramın üstünü verin' dedi. O öyle deyince benim hepten beynime kan fışkırdı. Olay Şaban'ın filmine döndü, ekmeğe yağ bandırıyor ya para istiyor o da ondan para istiyor. Biz de o duruma düştük. Ardından 'Lanet olsun tamam gidiyorum' dedim. O esnada kapımı açmaya çalışıyorum, beni bırakmıyor, yakama yapıştı kafası güzeldi çünkü. Videolarda da görünüyor 2-3 defa kapıyı açmaya çalışıyorum, kadın beni bırakmıyor. O anda o halk otobüsü orada duruyordu. Yolcu alıp bindiriyordu o kameralarda da zaten olay ortaya çıkıyor. Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım, para bile almadım."