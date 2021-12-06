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https://tr.sputniknews.com/20211206/yolcusunu-otobusun-altina-iten-taksici-ben-orada-kadindan-kurtulmaya-calistim-1051488281.html
Yolcusunu otobüsün altına iten taksici: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım
Yolcusunu otobüsün altına iten taksici: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım
Beyoğlu'nda kadın turisti yola iten taksici, "Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım" diyerek kendisini savundu. 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T15:06+0300
2021-12-06T15:10+0300
taksi
türkiye
kavga
yolcu
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Beyoğlu'nda geçen çarşamba saat 07.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nden yabancı uyruklu kadın, tartıştığı taksicinin itmesi sonucu yola düştü. Kadın, o sırada yoldan geçen İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Taksici Doğan Polat, işini geri alabilmek için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne gittiğini söyledi. Polat, yaşadığı süreçten dolayı meslektaşlarından da özür diledi.‘Kadın beni bırakmadı, yakama yapıştı, kafası güzeldi’Taksici Polat, tartışmanın çıktığı sabahı şöyle anlattı:'Taksici arkadaşlarımdan özür diliyorum'Doğan Polat meslektaşlarından özür dileyerek, "Taksici arkadaşlarımın hepsinden özür diliyorum bunları böyle gündeme getirdiğim için. Onlar haklarını bana helal etsinler. 4 tane çocuğum var ikisi okuyor. Evimiz kira, ocağımız kira, hiç kimsenin hayatını düşünmüyorlar" ifadelerini kullandı.Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne giderek işe iadesini talep eden Doğan Polat "UKOME'ye gidiyorum, suçsuz olduğumu söylüyorum. UKOME bana, 'gidin bana dava açın ben size tazminat ödeyeyim' diyor. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir adalet yok. Beni bu yaştan sonra kim işe alacak. Mesleğimden oldum, bir de küfür yiyorum. Benim bu zamana kadar bir tane şikayetim yok. Sosyal yardımlara başvuracağım. Hanımla aramız açıldı. Bana, 'Neden aldın yolcuyu' diyerek kızıyor. Her kafası güzel olanı biz taksiye almasak ne olacak. Ben mesleğimi geri istiyorum. Biz emekçi adamlarız. Ben mağdurum ben sadece şoför kartımı istiyorum" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211205/kadin-yolcuyu-otobusun-altina-iten-taksici-serbest-kaldi-1051461548.html
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taksi, kavga, yolcu

Yolcusunu otobüsün altına iten taksici: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım

15:06 06.12.2021 (güncellendi: 15:10 06.12.2021)
© DHABeyoğlu'nda taksicinin ittiği kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Beyoğlu'nda taksicinin ittiği kadın, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© DHA
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Beyoğlu'nda kadın turisti yola iten taksici, "Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım" diyerek kendisini savundu.
Beyoğlu'nda geçen çarşamba saat 07.00 sıralarında Çatma Mescit Mahallesi Refik Saydam Caddesi'nden yabancı uyruklu kadın, tartıştığı taksicinin itmesi sonucu yola düştü. Kadın, o sırada yoldan geçen İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Taksici Doğan Polat, işini geri alabilmek için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne gittiğini söyledi. Polat, yaşadığı süreçten dolayı meslektaşlarından da özür diledi.

‘Kadın beni bırakmadı, yakama yapıştı, kafası güzeldi’

Taksici Polat, tartışmanın çıktığı sabahı şöyle anlattı:
"Kadını o gece Aksaray İSKİ'nin önünden aldım. Saat 06.30-07.30 civarlarındaydı, bana 'Beni Taksim'e götürün' dedi. Taksimetremi açtım, gittim. Benimle Türkçe konuşuyordu. Kadın ya Faslıydı ya da Suriyeliydi. Kadını aldım Taksim'e götürdüm. Taksim'e gidince bana, 'Burada bekleyin, ben köpeğimi alıp geleceğim sonra beni Feridiye Caddesi'ne bırakın' dedi. Kendisine önce taksi ücretini ödemesi gerektiğini ve ardından yine kendisini burada bekleyeceğimi söyledim. Ardından kapıyı açtı arabadan indi ve gitti. Paramı vermedi, ben de taksiden indim. Arkamda bir servis arabası vardı. Arabanın oraya gitti, bir erkekle konuşmaya başladı. Yanına gidip, 'Benim ücretimi ödeyin ben beklemeyeyim gideyim' dedim. O da bana dönüp, 'Ben size 50 lira para verdim siz benim paramın üstünü verin' dedi. O öyle deyince benim hepten beynime kan fışkırdı. Olay Şaban'ın filmine döndü, ekmeğe yağ bandırıyor ya para istiyor o da ondan para istiyor. Biz de o duruma düştük. Ardından 'Lanet olsun tamam gidiyorum' dedim. O esnada kapımı açmaya çalışıyorum, beni bırakmıyor, yakama yapıştı kafası güzeldi çünkü. Videolarda da görünüyor 2-3 defa kapıyı açmaya çalışıyorum, kadın beni bırakmıyor. O anda o halk otobüsü orada duruyordu. Yolcu alıp bindiriyordu o kameralarda da zaten olay ortaya çıkıyor. Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım, para bile almadım."

'Taksici arkadaşlarımdan özür diliyorum'

Doğan Polat meslektaşlarından özür dileyerek, "Taksici arkadaşlarımın hepsinden özür diliyorum bunları böyle gündeme getirdiğim için. Onlar haklarını bana helal etsinler. 4 tane çocuğum var ikisi okuyor. Evimiz kira, ocağımız kira, hiç kimsenin hayatını düşünmüyorlar" ifadelerini kullandı.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne giderek işe iadesini talep eden Doğan Polat "UKOME'ye gidiyorum, suçsuz olduğumu söylüyorum. UKOME bana, 'gidin bana dava açın ben size tazminat ödeyeyim' diyor. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir adalet yok. Beni bu yaştan sonra kim işe alacak. Mesleğimden oldum, bir de küfür yiyorum. Benim bu zamana kadar bir tane şikayetim yok. Sosyal yardımlara başvuracağım. Hanımla aramız açıldı. Bana, 'Neden aldın yolcuyu' diyerek kızıyor. Her kafası güzel olanı biz taksiye almasak ne olacak. Ben mesleğimi geri istiyorum. Biz emekçi adamlarız. Ben mağdurum ben sadece şoför kartımı istiyorum" diye konuştu.
Beyoğlu'nda bir kadın tartıştığı taksicinin itmesi sonucu otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameralara yansırken, taksicinin taksi sürücü belgesi ise iptal edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2021
TÜRKİYE
Kadın yolcuyu otobüsün altına iten taksici serbest kaldı
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