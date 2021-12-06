Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211206/yuzde-50lik-otv-diliminde-sadece-11-otomobil-modeli-kaldi-1051473842.html
Yüzde 50'lik ÖTV diliminde sadece 11 otomobil modeli kaldı
Yüzde 50'lik ÖTV diliminde sadece 11 otomobil modeli kaldı
Aralık ayı itibarıyla yüzde 50’lik ÖTV diliminde 6 markanın sadece 11 otomobili kaldı. Hem vatandaş hem de markalar matrahlarda güncelleme bekliyor. Çip... 06.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-06T09:24+0300
2021-12-06T09:24+0300
ekonomi
otomobil
ötv
ikinci el otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050475496_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff3917b59c796e61276a4e9ce120dc72.jpg
Otomotiv firmaları yılın son fiyat listelerini açıkladı. Bu ay için geçerli olacak fiyatlara göre, yüzde 50’lik ÖTV diliminde 6 markanın 11 otomobil modeli yer alırken, yüzde 80’e kadar olan ÖTV limitinde yaklaşık 10 markanın 17 civarında otomobil+hafif ticari araç modeli kaldı. Söz konusu dilimlerde kalan otomobiller genel olarak 1.0 motor hacmine sahip, manuel vites seçenekli ve baz donanımlı modellerden oluştu. Yüzde 50 ve yüzde 80 ÖTV dilimindeki otomobillerin yerini yavaş yavaş hafif ticari araç modellerine bırakması ise dikkatleri çekti.Euro kuruna bağlı olarak değişkenlik gösteren otomotiv fiyatları Ağustos ayından bu yana yükselişini sürdürürken, tüm gözler matrahlarda yapılacak yeni güncellemeye çevrildi. Ancak, burada da tüketicilerin karşısına çip krizinden kaynaklı tedarik sıkıntıları çıktı. Uzmanlar, zaten çok sınırlı olan arz nedeniyle yapılacak bir güncellemenin talebi beklentilerin üzerinde arttıracağına dikkat çekerken, güncelleme için döviz kurlarının oturması ile çip krizinin etkilerinin azalmasının beklenildiğinin altı çizildi.‘Bu ay için güncelleme beklemiyoruz’Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’e konuşan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Turgay Mersin ise ÖTV matrahlarındaki güncelleme için bakanlık nezdinde görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Mersin şöyle konuştu: “Yetkililer her şeyin farkında ve son durumu takip ediyor. Alt dilimlerde çok sınırlı araç kaldı ancak bu ay için olası bir güncelleme beklemiyoruz. Bu noktada, biz yüzde 50 ile 80’lik dilimler arasına 60 ve 70’lik matrah dilimleri konmasını da öneriyoruz. Mevcut durumda aracın vergisiz fiyatı 150 bin TL’yi 1 TL bile geçse, bir üst dilime girdiği için 60-70 bin TL’lik zamlar oluşabiliyor. Bu durum hem enflasyonu yükseltiyor hem de özellikle ikinci el araç pazarında spekülasyonlara yol açıyor.”Sıfır otomobilde yeminli satış dönemiÖte yandan, Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi. Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacının satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak olduğu belirtildi. Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulaması da başlatmıştı
https://tr.sputniknews.com/20211123/otomobilde-sifir-arac-oyunu-aldiklari-fiyatin-ustune-10-15-bin-lira-kar-ekleyip-ilana-koyuyorlar-1051064693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/04/1050475496_95:0:743:486_1920x0_80_0_0_f3f82a448d30e05a46889f457b9fee3d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otomobil, ötv, ikinci el otomobil

Yüzde 50'lik ÖTV diliminde sadece 11 otomobil modeli kaldı

09:24 06.12.2021
© AAEkimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
© AA
Abone ol
Aralık ayı itibarıyla yüzde 50’lik ÖTV diliminde 6 markanın sadece 11 otomobili kaldı. Hem vatandaş hem de markalar matrahlarda güncelleme bekliyor. Çip krizinden kaynaklı arz sıkıntısının devam ettiğini vurgulayan sektör temsilcileri ise, olası bir güncelleme için 2022 yılını işaret ediyor.
Otomotiv firmaları yılın son fiyat listelerini açıkladı. Bu ay için geçerli olacak fiyatlara göre, yüzde 50’lik ÖTV diliminde 6 markanın 11 otomobil modeli yer alırken, yüzde 80’e kadar olan ÖTV limitinde yaklaşık 10 markanın 17 civarında otomobil+hafif ticari araç modeli kaldı. Söz konusu dilimlerde kalan otomobiller genel olarak 1.0 motor hacmine sahip, manuel vites seçenekli ve baz donanımlı modellerden oluştu. Yüzde 50 ve yüzde 80 ÖTV dilimindeki otomobillerin yerini yavaş yavaş hafif ticari araç modellerine bırakması ise dikkatleri çekti.
Euro kuruna bağlı olarak değişkenlik gösteren otomotiv fiyatları Ağustos ayından bu yana yükselişini sürdürürken, tüm gözler matrahlarda yapılacak yeni güncellemeye çevrildi. Ancak, burada da tüketicilerin karşısına çip krizinden kaynaklı tedarik sıkıntıları çıktı. Uzmanlar, zaten çok sınırlı olan arz nedeniyle yapılacak bir güncellemenin talebi beklentilerin üzerinde arttıracağına dikkat çekerken, güncelleme için döviz kurlarının oturması ile çip krizinin etkilerinin azalmasının beklenildiğinin altı çizildi.

‘Bu ay için güncelleme beklemiyoruz’

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’e konuşan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Turgay Mersin ise ÖTV matrahlarındaki güncelleme için bakanlık nezdinde görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.
Mersin şöyle konuştu: “Yetkililer her şeyin farkında ve son durumu takip ediyor. Alt dilimlerde çok sınırlı araç kaldı ancak bu ay için olası bir güncelleme beklemiyoruz. Bu noktada, biz yüzde 50 ile 80’lik dilimler arasına 60 ve 70’lik matrah dilimleri konmasını da öneriyoruz. Mevcut durumda aracın vergisiz fiyatı 150 bin TL’yi 1 TL bile geçse, bir üst dilime girdiği için 60-70 bin TL’lik zamlar oluşabiliyor. Bu durum hem enflasyonu yükseltiyor hem de özellikle ikinci el araç pazarında spekülasyonlara yol açıyor.”

Sıfır otomobilde yeminli satış dönemi

Öte yandan, Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi. Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacının satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak olduğu belirtildi.
Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulaması da başlatmıştı
Dünya genelinde yaşanan çip krizi sebebiyle otomobil arzında yaşanan sıkıntılar, hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını yükseltiyor. İkinci el satış yapan galericiler ise çip krizinden çok belgesiz satış yapan Ayaklı galericiler olarak bilinen kişilerin piyasayı yükselttiklerini iddia etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
TÜRKİYE
Otomobilde 'Sıfır Araç' oyunu: Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar
23 Kasım, 13:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:35Cem Küçük: AK Parti’nin ekonomi kurmayları ekranlara çıkmalı
09:26Selvi: Çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor
09:24Yüzde 50'lik ÖTV diliminde sadece 11 otomobil modeli kaldı
09:17Gram altın yeni haftaya 785 TL'den başladı: Çeyrek 1283 TL
08:58Japonya, ABD askerleri için daha fazla ödeme yapacak
08:39Almanya'da cami kapısına domuz başı asıldı
08:13Akit yazarı: Dolar vergilendirilmeli, bu para ile tüm Türkiye 3 yıl boyunca ekmeğini bedavaya alır
08:01Meteoroloji'den İstanbul dahil pek çok il için sağanak uyarısı
07:34İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 39 kişi gözaltına alındı
07:04Sarhoş sürücü bisikletli grubun arasına daldı: 12 yaralı
06:54Myanmar’da askeri araç protestocuları ezdi: 5 ölü
06:49Taliban liderlerinin maaşları belli oldu
06:41İsrail askerleri Batı Şeria’da bir Filistinliyi öldürdü
06:39Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıkarken mahsur kalan 3 kişiye ulaşıldı
06:36Meteoroloji'den denizlerde fırtına uyarısı
05:47Trafik ışıklarında silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi, yaralı halde kaçarak polise sığındı
05:22Rus Dışişleri: Rusya'nın Minsk Anlaşmalarına uymadığı yönündeki suçlamalar saçma
05:05Gambiya'da Barrow yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
04:47İsrail Başbakanı Bennett: İran ihlallerinin bedelini ödemeli, İran'ın amacı yaptırımları kaldırmak
04:15Trabzonspor'da yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu: Daha yeni başladık