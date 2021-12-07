Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211207/22-yabanci-avci-yaban-hayvanlari-vurmak-icin-tunceliye-gitti-1051520403.html
22 yabancı avcı, yaban hayvanları vurmak için Tunceli’ye gitti
22 yabancı avcı, yaban hayvanları vurmak için Tunceli’ye gitti
Çoğu yabancı 22 kişi yabani hayvanları öldürmek için Tunceli’ye gitti. Tunceli’deki sivil toplum örgütleri “Ey yetkililer, nesli tükenen bu canlılar sizin... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T12:29+0300
2021-12-07T12:33+0300
yaşam
türkiye
tunceli
dağ
vahşi yaşam
dersim
av
vahşi hayvan
kürdistan
hayvan hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051520364_140:0:1520:776_1920x0_80_0_0_180a9491b1de16e19d072cc2d6061200.jpg
Yurtiçi ve yurt dışından gelen bir grup avcı, açılan ihale ile avlanmak için Tunceli’ye gitti. Yaklaşık 22 kişi olduğu ve çoğunun yabancı olduğu öğrenilirken, kalabalık grubun Tunceli Öğretmenevi’ne yerleştirildiği belirtildi. Konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), “Dersim’de cinayet sezonu başladı. Bir grup gözü dönmüş avcı Dersim’e gelmiş. Derhal topraklarımızı terk edin. Zaten insan işgalinden dolayı yaşam alanları iyice daralan bu canlı varlıkların yaşamına dokunmayınız. Bu masum hayvanların öldürülme kararını reddediyoruz. Ey yetkililer, nesli tükenen bu canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz. Avcılık spor değil cinayettir” dedi.‘İhaleyi gizli yapmışlar’Sputnik’e konuşan DEDEF Genel Başkanı Özkan Tacar, Tunceli’ye çok sayıda avcı geldiğini belirterek, aralarında İspanyolca konuşanların da olduğunu söyledi. Avcıların genellikle ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden kente yaban hayvanlarını avlamak için geldiklerini ifade eden Tacar, gelen grubun da ava çıktığını belirtti. Yabani hayvanların öldürülmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Tacar, “Dersim’e ve yabani hayata bir saldırıdır bu. Bu bizim yabani hayvanların ve her türlü canlının yaşama hakkı vardır. Bu nedenle buna karşı duracağız. Tüm yasal yolları kullanacağız ve kamuoyu yaratacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İl Müdürlükleri dönemsel bunu ihaleye açıyorlar. Bunu da gizli yapmışlar” ifadelerini kullandı.‘Avcılık bir spor değil katliamdır’“Bu ihalelere yabancılar daha çok ilgi gösteriyor” diyen Tacar, “Ağırlıkta ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden talep oluyor. Yabani hayata olan bir saldırıyı kendimize ve canlarımıza yapılmış sayıyoruz. Bu nedenle karşı çıkıyoruz. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu yaşama hakkını hiç kimseye ihaleyle bir fiyat karşılığında başka bir canı alma hakkı kimse tanımıyor. Avcılık bir spor değil katliamdır. Dersim’de birçok kurum ve kuruluş bunun karşısında duruyor. Dersim halkı buna izin ve geçit vermeyecektir. Halkımız gerekli tepki ve protestolarını gösterecektir” açıklamasında bulundu.Tunceli’de birçok yabani hayvan yerel halk tarafından kutsal görülüyor ve öldürülmüyor. Daha önce açılan birçok ihale yerel halkın tepki göstermesi sonucu iptal edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211117/ekolojik-kopruleri-kullanan-yaban-hayvanlari-fotokapanlarda-1050902270.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/640-bin-lira-yasak-av-cezasi-1051507610.html
tunceli
dersim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051520364_312:0:1347:776_1920x0_80_0_0_c2fcf0b85b61c3894ce1ef5c5565d4a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, tunceli, dağ, vahşi yaşam, dersim, av, vahşi hayvan, kürdistan, hayvan hakları, hayvan, yabancı, avlanma, yasa dışı avlanma, av tüfeği, tunceli belediyesi, vahşi doğa, yaban hayvanları, yaban hayatı

22 yabancı avcı, yaban hayvanları vurmak için Tunceli’ye gitti

12:29 07.12.2021 (güncellendi: 12:33 07.12.2021)
© Sputnik / Sertaç Kayar22 yabancı avcı, yaban hayvanları vurmak için Tunceli’ye gitti
22 yabancı avcı, yaban hayvanları vurmak için Tunceli’ye gitti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Sputnik / Sertaç Kayar
Abone ol
Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
Çoğu yabancı 22 kişi yabani hayvanları öldürmek için Tunceli’ye gitti. Tunceli’deki sivil toplum örgütleri “Ey yetkililer, nesli tükenen bu canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz. Avcılık spor değil cinayettir” dedi.
Yurtiçi ve yurt dışından gelen bir grup avcı, açılan ihale ile avlanmak için Tunceli’ye gitti. Yaklaşık 22 kişi olduğu ve çoğunun yabancı olduğu öğrenilirken, kalabalık grubun Tunceli Öğretmenevi’ne yerleştirildiği belirtildi.
Konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF), “Dersim’de cinayet sezonu başladı. Bir grup gözü dönmüş avcı Dersim’e gelmiş. Derhal topraklarımızı terk edin. Zaten insan işgalinden dolayı yaşam alanları iyice daralan bu canlı varlıkların yaşamına dokunmayınız. Bu masum hayvanların öldürülme kararını reddediyoruz. Ey yetkililer, nesli tükenen bu canlılar sizin babanızın malı değil. Öyle canınız istediğinde ihaleye çıkarıp öldüremezsiniz. Avcılık spor değil cinayettir” dedi.

‘İhaleyi gizli yapmışlar’

Sputnik’e konuşan DEDEF Genel Başkanı Özkan Tacar, Tunceli’ye çok sayıda avcı geldiğini belirterek, aralarında İspanyolca konuşanların da olduğunu söyledi. Avcıların genellikle ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerden kente yaban hayvanlarını avlamak için geldiklerini ifade eden Tacar, gelen grubun da ava çıktığını belirtti.
Yabani hayvanların öldürülmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Tacar, “Dersim’e ve yabani hayata bir saldırıdır bu. Bu bizim yabani hayvanların ve her türlü canlının yaşama hakkı vardır. Bu nedenle buna karşı duracağız. Tüm yasal yolları kullanacağız ve kamuoyu yaratacağız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın İl Müdürlükleri dönemsel bunu ihaleye açıyorlar. Bunu da gizli yapmışlar” ifadelerini kullandı.
Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları fotokapanlarda - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
YAŞAM
Ekolojik köprüleri kullanan yaban hayvanları fotokapanlarda
17 Kasım, 18:02

‘Avcılık bir spor değil katliamdır’

“Bu ihalelere yabancılar daha çok ilgi gösteriyor” diyen Tacar, “Ağırlıkta ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerden talep oluyor. Yabani hayata olan bir saldırıyı kendimize ve canlarımıza yapılmış sayıyoruz. Bu nedenle karşı çıkıyoruz. Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu yaşama hakkını hiç kimseye ihaleyle bir fiyat karşılığında başka bir canı alma hakkı kimse tanımıyor. Avcılık bir spor değil katliamdır. Dersim’de birçok kurum ve kuruluş bunun karşısında duruyor. Dersim halkı buna izin ve geçit vermeyecektir. Halkımız gerekli tepki ve protestolarını gösterecektir” açıklamasında bulundu.
Tunceli’de birçok yabani hayvan yerel halk tarafından kutsal görülüyor ve öldürülmüyor. Daha önce açılan birçok ihale yerel halkın tepki göstermesi sonucu iptal edilmişti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
640 bin lira yasak av cezası
00:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:21Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebeğin öldürüldüğü tespit edildi: Kimsesizler mezarlığına gömüldü
13:21AK Partili Baybatur: 250-300 liraya dolan torba, artık 600-700 liraya dolmuyor
13:14Prof. Dr. Ege: Mersin Limanı’nda deniz yolu ile ihracat yapmak için boş konteyner bulunmuyor
13:12Tez müdürünün doktora tezinin yüzde 95'i intihal çıktı: TBMM'yi tanıyan ilk ülkeyi de yanlış yazmış
13:10Boğazına Antep fıstığı kaçan 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti
12:56Muğla açıklarında Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilmek istenen 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi
12:53Eski uzman çavuş, boşanma aşamasında olduğu kadını koruyan jandarma ile çatıştı: 1 astsubay yaralı
12:49Rusya'da ekim ortasından beri en düşük günlük vaka sayısı
12:47Olay yerindeki itirafı ortaya çıkınca ömür boyu hapis cezası aldı
12:46Midyat Kaymakamı'ndan ayakkabı boyacılığı yaparak ailesine bakan kadına boya sandığı hediyesi
12:2922 yabancı avcı, yaban hayvanları vurmak için Tunceli’ye gitti
12:27Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Turkovac, diğer inaktif aşılara göre daha iyi
12:23Merkez Bankası piyasayı 81 milyar TL fonladı
12:22Emine Erdoğan: Yeşil kalkınmanın öncülerinin kadınlar olacağına canıgönülden inanıyorum
12:20Reuters: Katar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Veliaht Prensi arasında görüşme ayarlanamadı
12:152021 yılı hayvancılık desteklemelerinin uygulama usul ve esasları belli oldu
12:11AK Partili Tosun: Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, yüzde 2’den yüzde 5’e çıkmış
12:08Vatan Partisi'nden ayrılan grup, Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu
12:04Prof. Dr. Ceyhan: Aşılı aşısız ayırt etmeden herkese izolasyon tedbiri uygulamak zorundayız
11:58Bakan Karaismailoğlu: BTK işçilerine yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak