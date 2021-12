https://tr.sputniknews.com/20211207/55-aylik-bebegini-kaybeden-irfan-can-egribayat-kaleyi-onun-korudugunu-dusunuyorum-1051506622.html

5,5 aylık bebeğini kaybeden İrfan Can Eğribayat: Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

5,5 aylık bebeğini kaybeden İrfan Can Eğribayat: Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, 5,5 aylık bebeklerini anne karnında kaybetmelerine rağmen... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T00:15+0300

2021-12-07T00:15+0300

2021-12-07T00:20+0300

spor

bebek

kaleci

göztepe spor klübü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051506688_0:81:1200:756_1920x0_80_0_0_2cf4bc0de56424dfb2a256ee131ac804.jpg

Kaleci İrfan Can Eğribayat, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada takım arkadaşlarını tebrik ederek, şöyle konuştu:Göztepeli futbolcular, karşılaşmada ilk golden sonra kaleci İrfan Can Eğribayat'a koşarak moral verdi. Müsabakadan sonra gözyaşlarını tutamayan İrfan Can Eğribayat'a takım arkadaşları ve taraftarlar destek oldu

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bebek, kaleci, göztepe spor klübü