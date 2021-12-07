https://tr.sputniknews.com/20211207/640-bin-lira-yasak-av-cezasi-1051507610.html

640 bin lira yasak av cezası

640 bin lira yasak av cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 68 bin 954TL idari para cezası, 571... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T00:54+0300

2021-12-07T00:54+0300

2021-12-07T00:54+0300

türkiye

av yasağı

av

avcı

doğa koruma ve milli parklar (dkmp)

denetim

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor.Aralık ayının ilk haftasında av korumada 544 avcı denetlenirken, 40 avcıya idari işlem yapıldı.Yasadışı avda kullanılan 5 tüfek, 2 ses cihazı ile yasadışı avlanan 594 saka ve 5 canlı mühre ördeğe el konuldu.68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.

https://tr.sputniknews.com/20210923/mersinde-kum-zambaklari-koruma-altina-alindi-1049164247.html

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av yasağı, av, avcı, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), denetim