https://tr.sputniknews.com/20211207/640-bin-lira-yasak-av-cezasi-1051507610.html
640 bin lira yasak av cezası
640 bin lira yasak av cezası
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 68 bin 954TL idari para cezası, 571... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T00:54+0300
2021-12-07T00:54+0300
2021-12-07T00:54+0300
türkiye
av yasağı
av
avcı
doğa koruma ve milli parklar (dkmp)
denetim
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Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor.Aralık ayının ilk haftasında av korumada 544 avcı denetlenirken, 40 avcıya idari işlem yapıldı.Yasadışı avda kullanılan 5 tüfek, 2 ses cihazı ile yasadışı avlanan 594 saka ve 5 canlı mühre ördeğe el konuldu.68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.
https://tr.sputniknews.com/20210923/mersinde-kum-zambaklari-koruma-altina-alindi-1049164247.html
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av yasağı, av, avcı, doğa koruma ve milli parklar (dkmp), denetim
640 bin lira yasak av cezası
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor.
Aralık ayının ilk haftasında av korumada 544 avcı denetlenirken, 40 avcıya idari işlem yapıldı.
Yasadışı avda kullanılan 5 tüfek, 2 ses cihazı ile yasadışı avlanan 594 saka ve 5 canlı mühre ördeğe el konuldu.
68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.