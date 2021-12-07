https://tr.sputniknews.com/20211207/abd-2022-savunma-butcesine-kuzey-akim-2-yaptirimlarini-dahil-etmedi-1051543732.html

ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi

ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi

ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan 2022 savunma bütçe tasarısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlara yer verilmedi. Tasarı, Ukrayna'ya... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T22:45+0300

2021-12-07T22:45+0300

2021-12-07T22:45+0300

dünya

ukrayna

joe biden

abd temsilciler meclisi

kuzey akım-2

tasarı

yaptırım

bütçe

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ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin yayınladığı savunma bütçesi tasarısına, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlar dahil edilmedi.Daha önce Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Kuzey Akım-2 yaptırımlarının savunma bütçesine dahil edilmesini talep etmişti.Cumhuriyetçiler, yaptırımlar dahil edilmediği için tasarıyı geçici olarak engellemişti. Boru hattı operatörlerine yönelik yaptırımlara karşı çıkan Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin bu adımını eleştirmişti.Ukrayna'ya 300 milyon dolar yardımBütçe tasarısı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması için 300 milyon dolar tahsis edilmesini öngörüyor. Bu rakam, Başkan Joe Biden yönetiminin talep ettiğinden 50 milyon dolar daha fazla.Bu kaynağın, Ukrayna ordusuna destek ve yardımın sağlanmasına yönlendirileceği belirtildi.Tasarı önce Temsilciler Meclisi ve Senato'nun onayın alacak, ardından Biden tarafından imzalanacak.Rusya'yı çevrelemek için 4 milyar dolarTasarıda, Avrupa Güven İnisiyatifi (EDI) için 4 milyar dolar ve EDI hedefleri için ek yatırımlar öngörülüyor. Bu rakamın, Beyaz Saray’ın talep ettiğinden 569 milyon 800 bin daha fazla olduğu kaydedildi.Bununla birlikte bütçe tasarısına Rusya'nın devlet borcuna yönelik yaptırımlar dahil edilmedi.

https://tr.sputniknews.com/20211130/putinden-hukumete-ve-gazproma-mevcut-borulardan-abye-hidrojen-ihraci-konusunu-cozme-talimati-1051303340.html

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ukrayna, joe biden, abd temsilciler meclisi, kuzey akım-2, tasarı, yaptırım, bütçe