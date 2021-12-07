https://tr.sputniknews.com/20211207/abd-2022-savunma-butcesine-kuzey-akim-2-yaptirimlarini-dahil-etmedi-1051543732.html
ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan 2022 savunma bütçe tasarısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlara yer verilmedi. Tasarı, Ukrayna'ya... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T22:45+0300
2021-12-07T22:45+0300
2021-12-07T22:45+0300
dünya
ukrayna
joe biden
abd temsilciler meclisi
kuzey akım-2
tasarı
yaptırım
bütçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045022603_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_eb070121a9767b51d0fbc0e23852376b.jpg
ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin yayınladığı savunma bütçesi tasarısına, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlar dahil edilmedi.Daha önce Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Kuzey Akım-2 yaptırımlarının savunma bütçesine dahil edilmesini talep etmişti.Cumhuriyetçiler, yaptırımlar dahil edilmediği için tasarıyı geçici olarak engellemişti. Boru hattı operatörlerine yönelik yaptırımlara karşı çıkan Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin bu adımını eleştirmişti.Ukrayna'ya 300 milyon dolar yardımBütçe tasarısı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması için 300 milyon dolar tahsis edilmesini öngörüyor. Bu rakam, Başkan Joe Biden yönetiminin talep ettiğinden 50 milyon dolar daha fazla.Bu kaynağın, Ukrayna ordusuna destek ve yardımın sağlanmasına yönlendirileceği belirtildi.Tasarı önce Temsilciler Meclisi ve Senato'nun onayın alacak, ardından Biden tarafından imzalanacak.Rusya'yı çevrelemek için 4 milyar dolarTasarıda, Avrupa Güven İnisiyatifi (EDI) için 4 milyar dolar ve EDI hedefleri için ek yatırımlar öngörülüyor. Bu rakamın, Beyaz Saray’ın talep ettiğinden 569 milyon 800 bin daha fazla olduğu kaydedildi.Bununla birlikte bütçe tasarısına Rusya'nın devlet borcuna yönelik yaptırımlar dahil edilmedi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/putinden-hukumete-ve-gazproma-mevcut-borulardan-abye-hidrojen-ihraci-konusunu-cozme-talimati-1051303340.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045022603_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_22a5b5921ff039045937df9ed990e0b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, joe biden, abd temsilciler meclisi, kuzey akım-2, tasarı, yaptırım, bütçe
ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan 2022 savunma bütçe tasarısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlara yer verilmedi. Tasarı, Ukrayna'ya 300 milyon dolar yardım öngörüyor.
ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin yayınladığı savunma bütçesi tasarısına, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlar dahil edilmedi.
Daha önce Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Kuzey Akım-2 yaptırımlarının savunma bütçesine dahil edilmesini talep etmişti.
Cumhuriyetçiler, yaptırımlar dahil edilmediği için tasarıyı geçici olarak engellemişti. Boru hattı operatörlerine yönelik yaptırımlara karşı çıkan Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin bu adımını eleştirmişti.
Ukrayna'ya 300 milyon dolar yardım
Bütçe tasarısı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması için 300 milyon dolar tahsis edilmesini öngörüyor. Bu rakam, Başkan Joe Biden yönetiminin talep ettiğinden 50 milyon dolar daha fazla.
Bu kaynağın, Ukrayna ordusuna destek ve yardımın sağlanmasına yönlendirileceği belirtildi.
Tasarı önce Temsilciler Meclisi ve Senato'nun onayın alacak, ardından Biden tarafından imzalanacak.
Rusya'yı çevrelemek için 4 milyar dolar
Tasarıda, Avrupa Güven İnisiyatifi (EDI) için 4 milyar dolar ve EDI hedefleri için ek yatırımlar öngörülüyor. Bu rakamın, Beyaz Saray’ın talep ettiğinden 569 milyon 800 bin daha fazla olduğu kaydedildi.
Bununla birlikte bütçe tasarısına Rusya'nın devlet borcuna yönelik yaptırımlar dahil edilmedi.