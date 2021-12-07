Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/abd-2022-savunma-butcesine-kuzey-akim-2-yaptirimlarini-dahil-etmedi-1051543732.html
ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan 2022 savunma bütçe tasarısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlara yer verilmedi. Tasarı, Ukrayna'ya... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T22:45+0300
2021-12-07T22:45+0300
dünya
ukrayna
joe biden
abd temsilciler meclisi
kuzey akım-2
tasarı
yaptırım
bütçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045022603_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_eb070121a9767b51d0fbc0e23852376b.jpg
ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin yayınladığı savunma bütçesi tasarısına, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlar dahil edilmedi.Daha önce Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Kuzey Akım-2 yaptırımlarının savunma bütçesine dahil edilmesini talep etmişti.Cumhuriyetçiler, yaptırımlar dahil edilmediği için tasarıyı geçici olarak engellemişti. Boru hattı operatörlerine yönelik yaptırımlara karşı çıkan Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin bu adımını eleştirmişti.Ukrayna'ya 300 milyon dolar yardımBütçe tasarısı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması için 300 milyon dolar tahsis edilmesini öngörüyor. Bu rakam, Başkan Joe Biden yönetiminin talep ettiğinden 50 milyon dolar daha fazla.Bu kaynağın, Ukrayna ordusuna destek ve yardımın sağlanmasına yönlendirileceği belirtildi.Tasarı önce Temsilciler Meclisi ve Senato'nun onayın alacak, ardından Biden tarafından imzalanacak.Rusya'yı çevrelemek için 4 milyar dolarTasarıda, Avrupa Güven İnisiyatifi (EDI) için 4 milyar dolar ve EDI hedefleri için ek yatırımlar öngörülüyor. Bu rakamın, Beyaz Saray’ın talep ettiğinden 569 milyon 800 bin daha fazla olduğu kaydedildi.Bununla birlikte bütçe tasarısına Rusya'nın devlet borcuna yönelik yaptırımlar dahil edilmedi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/putinden-hukumete-ve-gazproma-mevcut-borulardan-abye-hidrojen-ihraci-konusunu-cozme-talimati-1051303340.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045022603_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_22a5b5921ff039045937df9ed990e0b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, joe biden, abd temsilciler meclisi, kuzey akım-2, tasarı, yaptırım, bütçe

ABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi

22:45 07.12.2021
© REUTERS / Hannibal HanschkeKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan 2022 savunma bütçe tasarısında, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlara yer verilmedi. Tasarı, Ukrayna'ya 300 milyon dolar yardım öngörüyor.
ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi'nin yayınladığı savunma bütçesi tasarısına, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattıyla ilgili yaptırımlar dahil edilmedi.
Daha önce Kongre'deki Cumhuriyetçiler, Kuzey Akım-2 yaptırımlarının savunma bütçesine dahil edilmesini talep etmişti.
Cumhuriyetçiler, yaptırımlar dahil edilmediği için tasarıyı geçici olarak engellemişti. Boru hattı operatörlerine yönelik yaptırımlara karşı çıkan Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerin bu adımını eleştirmişti.

Ukrayna'ya 300 milyon dolar yardım

Bütçe tasarısı, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması için 300 milyon dolar tahsis edilmesini öngörüyor. Bu rakam, Başkan Joe Biden yönetiminin talep ettiğinden 50 milyon dolar daha fazla.
Bu kaynağın, Ukrayna ordusuna destek ve yardımın sağlanmasına yönlendirileceği belirtildi.
Tasarı önce Temsilciler Meclisi ve Senato'nun onayın alacak, ardından Biden tarafından imzalanacak.

Rusya'yı çevrelemek için 4 milyar dolar

Tasarıda, Avrupa Güven İnisiyatifi (EDI) için 4 milyar dolar ve EDI hedefleri için ek yatırımlar öngörülüyor. Bu rakamın, Beyaz Saray’ın talep ettiğinden 569 milyon 800 bin daha fazla olduğu kaydedildi.
Bununla birlikte bütçe tasarısına Rusya'nın devlet borcuna yönelik yaptırımlar dahil edilmedi.
Russia Putin Gazprom Amur Gas Processing Plant - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2021
EKONOMİ
Putin’den hükümete ve Gazprom’a mevcut borulardan AB'ye hidrojen ihracı konusunu çözme talimatı
30 Kasım, 19:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:07Azerbaycan: Ermenistan bölgede barışın sağlanmasına engel oluyor
00:02Rusya'da 72 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı
00:02İş elbisesi ile minibüse binen yolcuya şoförden tepki: 'Sen bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın'
00:01Öğretmen Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği günden yeni görüntüler paylaşıldı
DünKremlin: Rusya ve ABD’nin, 'diyaloğu ve gerekli temasları sürdürecekleri' görüşü dile getirildi
DünFatih Altaylı: Doğu Perinçek’ten özür diliyorum
DünFenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Su: Kızlarımız istediğimiz oyun kalitesini gösterdi
DünBeyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan: Ukrayna’ya silah yardımı yapacağız
DünMarmaris'te yaklaşık 250 asker su basan evleri çamurdan arındırdı
DünASELSAN, Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddialarını yalanladı
DünBorussia Dortmund - Beşiktaş maçının 11'leri belli oldu
DünABD, 2022 savunma bütçesine Kuzey Akım-2 yaptırımlarını dahil etmedi
DünTaliban yönetimi Su ve Enerji Bakan Yardımcısı Vekili Ömer: Gelin, ülkemizde yatırım yapın
DünSlovakya, 3. doz aşı yaptıran 60 yaş üzerine 300 euro verecek
DünTBB’nin yeni başkanı Erinç Sağkan: Kutlama için söylenen marşı bile ayrıştırma aracı yaptılar
DünBakan Gül: Kadınlara şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz
DünGalatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Çelik: Günün önemine yakışır bir skor olmadı
DünRusya, Omicron nedeniyle sınırlardaki kontrolleri sıkılaştırıldı
DünYıldırım düşen caminin minaresinde yangın
DünBoşanma aşamasında olduğu kadının evine silahlı baskın düzenleyen adam tutuklandı