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https://tr.sputniknews.com/20211207/abdden-iran-ve-suriyeye-yeni-yaptirimlar-1051542444.html
ABD'den İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar
ABD'den İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar
ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Suriye'den 14 kişi ve 4 kuruluşu, 'insan hakları ihlali' gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T22:00+0300
2021-12-07T22:03+0300
dünya
suriye
iran
iran nükleer görüşmeleri
abd hazine bakanlığı
yaptırım
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ABD ile İran arasında nükleer anlaşma olarak bilinen Tahran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş müzakereleri devam ederken, Washington yönetimi İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar açıkladı.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve Suriye'den 14 kişi ve 4 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.Yeni yaptırımların hedefinde İran'ın terörle mücadele özel kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri istihbaratı yer alıyor.Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrolü Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki, açıklamasında yaptırımların İran, Suriye ve Uganda'da 'ciddi insan hakları ihlallerine karışan hükümet yetkililerini hedef aldığını' söyledi.Viyana’da kasım ayı sonunda, İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik yeni tur görüşmeler başlamıştı. Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211206/iran-nukleer-anlasma-icin-muzakere-penceresi-sonsuza-kadar-acik-olmayacak-1051504933.html
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suriye, iran, iran nükleer görüşmeleri, abd hazine bakanlığı, yaptırım

ABD'den İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar

22:00 07.12.2021 (güncellendi: 22:03 07.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Suriye'den 14 kişi ve 4 kuruluşu, 'insan hakları ihlali' gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti.
ABD ile İran arasında nükleer anlaşma olarak bilinen Tahran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş müzakereleri devam ederken, Washington yönetimi İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve Suriye'den 14 kişi ve 4 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.
Yeni yaptırımların hedefinde İran'ın terörle mücadele özel kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri istihbaratı yer alıyor.
Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrolü Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki, açıklamasında yaptırımların İran, Suriye ve Uganda'da 'ciddi insan hakları ihlallerine karışan hükümet yetkililerini hedef aldığını' söyledi.
Viyana’da kasım ayı sonunda, İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik yeni tur görüşmeler başlamıştı. Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması olmuştu.
Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
DÜNYA
İran: Nükleer anlaşma için müzakere penceresi sonsuza kadar açık olmayacak
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