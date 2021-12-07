https://tr.sputniknews.com/20211207/abdden-iran-ve-suriyeye-yeni-yaptirimlar-1051542444.html

ABD'den İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar

ABD'den İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Suriye'den 14 kişi ve 4 kuruluşu, 'insan hakları ihlali' gerekçesiyle yaptırım listesine dahil etti. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T22:00+0300

2021-12-07T22:00+0300

2021-12-07T22:03+0300

dünya

suriye

iran

iran nükleer görüşmeleri

abd hazine bakanlığı

yaptırım

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ABD ile İran arasında nükleer anlaşma olarak bilinen Tahran'ın nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş müzakereleri devam ederken, Washington yönetimi İran ve Suriye'ye yeni yaptırımlar açıkladı.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve Suriye'den 14 kişi ve 4 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.Yeni yaptırımların hedefinde İran'ın terörle mücadele özel kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetleri istihbaratı yer alıyor.Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrolü Ofisi (OFAC) Direktörü Andrea Gacki, açıklamasında yaptırımların İran, Suriye ve Uganda'da 'ciddi insan hakları ihlallerine karışan hükümet yetkililerini hedef aldığını' söyledi.Viyana’da kasım ayı sonunda, İran nükleer anlaşmasını canlandırmaya yönelik yeni tur görüşmeler başlamıştı. Görüşmelerin ana konusu, İran’a uygulanan yaptırımların kalkması olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211206/iran-nukleer-anlasma-icin-muzakere-penceresi-sonsuza-kadar-acik-olmayacak-1051504933.html

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suriye, iran, iran nükleer görüşmeleri, abd hazine bakanlığı, yaptırım