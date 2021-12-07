https://tr.sputniknews.com/20211207/abden-350-milyon-doz-asi-hibesi-1051511429.html
AB'den 350 milyon doz aşı hibesi
AB'den 350 milyon doz aşı hibesi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Brüksel'in ihtiyacı olan ülkelere bugüne kadar 350 milyon doz aşı bağışladığını duyurdu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T05:18+0300
2021-12-07T05:18+0300
2021-12-07T05:18+0300
koronavirüs
avrupa birliği
ursula von der leyen
bağış
koronavirüs aşısı
covax
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in paylaştığı aşılar hakkında açıklama yaptı.Dünya genelinde Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 300 milyon dozdan fazla aşı paylaştıklarını belirten von der Leyen, bu aşıların orta ve düşük gelirli ülkelere gönderildiğini söyledi.Von der Leyen, AB ülkelerinin ikili hibeler yoluyla da Batı Balkan ülkeleri gibi bazı komşu ülkelere 45 milyon doz bağışta bulunduğunu kaydetti.Şimdiye kadar dünya nüfusunun yüzde 44'ünün aşılandığını aktaran Von der Leyen, "Aşılamalar için gerekli dozların büyük bölümü ya Avrupa'dan ihraç edildi ya da Avrupa ülkelerince paylaşıldı. Daha fazlasını da yapacağız" dedi.Von der Leyen, Afrika ülkelerinde aşılamaların hızlanması için çabalarını artıracaklarını belirterek, "Hedefimiz dünya nüfusunun yüzde 70'inin gelecek yılın ortasına kadar aşılanmış olması" ifadelerini kullandı.AB, en büyük aşı ve ilaç üreticileri arasında yer alıyor. AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.
https://tr.sputniknews.com/20211206/avrupa-ilac-ajansi-rochenin-gelistirdigi-koronavirus-ilacina-onay-verdi-1051496662.html
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avrupa birliği, ursula von der leyen, bağış, koronavirüs aşısı, covax
AB'den 350 milyon doz aşı hibesi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Brüksel'in ihtiyacı olan ülkelere bugüne kadar 350 milyon doz aşı bağışladığını duyurdu.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in paylaştığı aşılar hakkında açıklama yaptı.
Dünya genelinde Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 300 milyon dozdan fazla aşı paylaştıklarını belirten von der Leyen, bu aşıların orta ve düşük gelirli ülkelere gönderildiğini söyledi.
Von der Leyen, AB ülkelerinin ikili hibeler yoluyla da Batı Balkan ülkeleri gibi bazı komşu ülkelere 45 milyon doz bağışta bulunduğunu kaydetti.
Şimdiye kadar dünya nüfusunun yüzde 44'ünün aşılandığını aktaran Von der Leyen, "Aşılamalar için gerekli dozların büyük bölümü ya Avrupa'dan ihraç edildi ya da Avrupa ülkelerince paylaşıldı. Daha fazlasını da yapacağız" dedi.
Von der Leyen, Afrika ülkelerinde aşılamaların hızlanması için çabalarını artıracaklarını belirterek, "Hedefimiz dünya nüfusunun yüzde 70'inin gelecek yılın ortasına kadar aşılanmış olması" ifadelerini kullandı.
AB, en büyük aşı ve ilaç üreticileri arasında yer alıyor. AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.