Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/abdnin-2022-pekin-kis-olimpiyatlari-kararina-cinden-yanit-1051515051.html
ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kararına Çin'den yanıt
ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kararına Çin'den yanıt
ABD'nin 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik boykot kararı almasına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T10:11+0300
2021-12-07T10:11+0300
2021-12-07T10:18+0300
dünya
abd
çin
pekin
kış olimpiyat oyunları
boykot
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051515121_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4866c9454cbefdea5a3b9a7d1844b8a9.jpg
https://tr.sputniknews.com/20211206/abdli-diplomatlardan-2022-pekin-kis-olimpiyatlarini-boykot-etme-karari-1051502439.html
çin
pekin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051515121_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b8f3b9778eb0df30939a0743780a469b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, çin, pekin, kış olimpiyat oyunları, boykot
ABD'nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kararına Çin'den yanıt 10:11 07.12.2021 (güncellendi: 10:18 07.12.2021) Ayrıntılar geliyor
ABD'nin 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nı diplomatik boykot kararı almasına Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Bakanlık ABD'nin bu kararının karşılıklı diyalog ve önemli alanlardaki işbirliğine zarar verebileceğini vurguladı.