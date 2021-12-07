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Ahmet Hakan: Barolar Birliği’nin yolu devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
© Fotoğraf : YouTube
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'na Erinç Sağkan'ın seçilmesi ardından söylenen marşa ilişkin, "Barolar Birliği’nin yolu. Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan bugünkü yazısında, Erinç Sağkan'ın Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı olarak seçilmesinin ardından avukatların 'Gündoğdu Marşı'yla kutlama yapmasını eleştirdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi: 'Yolumuz devrim yoludur, Gelin kardaşlar gelin, Yurdumuza faşist dolmuş, Vurun kardaşlar vurun' Barolar Birliği’nin yolu... Devrimin yolu olmaz, hukukun yolu olur. Barolar Birliği mensupları...“Vuralım kıralım” demezler, “Adalet, ille de adalet” derler. Barolar Birliği mensupları... Marş söylemezler, hukuk manifestosu ortaya koyarlar" dedi ve hukukçuların 'vurun diyerek' marş söylemesini şu sözlerle değerlendirdi:
"Siyasi partilerin, siyasi yapıların, siyasi örgütlerin marş söyleyerek coşmasında tabii ki bir sakınca yok. Ancak hukukçuların, adalet mücadelesi yapması gereken kişilerin, Barolar Birliği’nin marş söyleyerek coşması, hele içinde “vurun” geçen marşlar söylemesi... Çok büyük endişe kaynağı. Düşünsenize: Hukukçuların en büyük meslek örgütünü yönetenler, “faşist” diye belledikleri ve kategorize ettikleri insanlara bir temiz sopa çekmenin hasreti içindeler. Bundan daha büyük bir facia olabilir mi? Mahkeme yok, vurma var. Adalet yok, kırma var. Söyletmek yok, çullanmak var. Dinlemek yok, yüklenmek var. Yargı yok, linç var. Böyle hukukçuluk olur mu Allah aşkına? Yeni Barolar Birliği Başkanı seçilen Erinç Sağkan’ı kutluyor ve kendisine başarılar diliyorum. Kendisinden ilk icraat olarak ise... Şöyle bir açıklama bekliyorum: “Bizim yolumuz devrim yolu değildir, bizim yolumuz hukuk yoludur. Bizim vurmayla kırmayla işimiz olmaz, bizim ancak adaletle işimiz olur. Bizim işimiz marş söylemek değil, bizim işimiz adalet bayrağını yükseltmek.”