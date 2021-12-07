https://tr.sputniknews.com/20211207/ak-partili-tayyar-iktidarlar-komsudaki-degil-evdeki-tencereyle-sinanir-1051536529.html

AK Partili Tayyar: İktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır

AK Partili Tayyar: İktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, ekonomideki durumla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, "Ne var ki iktidarlar komşudaki değil evdeki tencereyle sınanır.Yolumuz... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T18:11+0300

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türkiye

ak parti

şamil tayyar

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından ekonomideki durumla ilgili bir paylaşımda bulundu.Tayyar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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ak parti, şamil tayyar