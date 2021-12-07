AK Partili Tosun: Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, yüzde 2’den yüzde 5’e çıkmış

Eski AK Parti milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının doğal olduğunu savunarak Türkiye'deki enflasyonu ABD ve Almanya'nın yaşadığı enflasyonla karşılaştırdı.Habertürk'te katıldığı bir programda ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosun, "Dünyanın yaşadığı kriz ve hayat pahalılığı Türkiye'ye mahsus değil" diyen Tosun "Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var. Amerika'da bu daha fazla. Kaldı ki Amerika ve Almanya'nın karşılaştığı sadece pandemi sorunu var. Oysa bizim ekonomimizi kökten sarsacak badireler atlattık" dedi.Ekonomi yönetimine ilişkin eleştirileri haksız bulduğunu ve ekonomik krizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgisi olmadığını savunan Tosun, "Eğer böyle bir sistem, Başkan Erdoğan gibi karizmatik bir lider olmasaydı ülkenin ayakta kalması bile mümkün değildi" diye konuştu.
Eski AK Parti milletvekili Resul Tosun Türkiye'deki enflasyon rakamlarını ABD ve Almanya'nın yaşadığı enflasyonla karşılaştırdı. Tosun, "Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var" dedi.
Eski AK Parti milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının doğal olduğunu savunarak Türkiye'deki enflasyonu ABD ve Almanya'nın yaşadığı enflasyonla karşılaştırdı.
Habertürk'te katıldığı bir programda ekonomik krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosun, "Dünyanın yaşadığı kriz ve hayat pahalılığı Türkiye'ye mahsus değil" diyen Tosun "Almanya son 25 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor, enflasyon yüzde 2'den 5'e çıkmış yani yüzde 150'lik enflasyon var. Amerika'da bu daha fazla. Kaldı ki Amerika ve Almanya'nın karşılaştığı sadece pandemi sorunu var. Oysa bizim ekonomimizi kökten sarsacak badireler atlattık" dedi.
Ekonomi yönetimine ilişkin eleştirileri haksız bulduğunu ve ekonomik krizin Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgisi olmadığını savunan Tosun, "Eğer böyle bir sistem, Başkan Erdoğan gibi karizmatik bir lider olmasaydı ülkenin ayakta kalması bile mümkün değildi" diye konuştu.