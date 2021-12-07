https://tr.sputniknews.com/20211207/anket-bati-kamuoyunda-sol-liberal-degerler-benimseme-konusunda-gorus-ayriligi-var-1051514517.html
Anket: Batı kamuoyunda, sol liberal değerler benimseme konusunda görüş ayrılığı var
Anket: Batı kamuoyunda, sol liberal değerler benimseme konusunda görüş ayrılığı var
Dört Avrupa ülkesi ve ABD’de yapılan anket, sol liberal değerleri benimseme konusunun Batı kamuoyunda ciddi görüş farklılıklarına yol açtığını ortaya koydu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T10:00+0300
2021-12-07T10:00+0300
2021-12-07T10:06+0300
abd
fransa
almanya
ingiltere
eşcinsellik
cinsiyet değiştirme
fransa kamuoyu araştırma enstitüsü (ifop)
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Önde gelen Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP), Sputnik için 24-26 Kasım tarihleri arasında Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de 18 yaş ve üstü 4 binden fazla kişi ile çevrimiçi yaptığı anket için, sol liberallerin gündeminde bulunan iptal kültürü, eleştirel ırk teorisi benimseme, cinsiyet değiştirme ve eşcinselliğe ilişkin bilgilerin okul müfredatına dahil edilmesi konularındaki görüşleri sordu.Anket sonuçları, Batı kamuoyunda sol liberal değerleri benimseme konusunun katılımcıların yaş grubu, gelir ve eğitim seviyesi, siyasi tutumuna göre ciddi görüş ayrılıklarına neden olduğunu gözler önüne serdi.Sol liberal gündemi aktif şekilde öne çıkaran siyasi partiler arasında Yeşiller ve liberal demokrat partililer yer alırken, karşıt görüşleri destekleyenlerin başında muhafazakar olan Cumhuriyetçi ve sağ partiler geliyor.Anket sonuçlarına göre gençler, 35 ve üzeri kişilere kıyasla daha aktif şekilde sol liberal değerleri destekliyor.Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak yapılan araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı +/- 3,1, güven aralığı ise yüzde 95.
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abd, fransa, almanya, ingiltere, eşcinsellik, cinsiyet değiştirme, fransa kamuoyu araştırma enstitüsü (ifop)
Anket: Batı kamuoyunda, sol liberal değerler benimseme konusunda görüş ayrılığı var
10:00 07.12.2021 (güncellendi: 10:06 07.12.2021)
Dört Avrupa ülkesi ve ABD’de yapılan anket, sol liberal değerleri benimseme konusunun Batı kamuoyunda ciddi görüş farklılıklarına yol açtığını ortaya koydu.
Önde gelen Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP), Sputnik için 24-26 Kasım tarihleri arasında Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD’de 18 yaş ve üstü 4 binden fazla kişi ile çevrimiçi yaptığı anket için, sol liberallerin gündeminde bulunan iptal kültürü, eleştirel ırk teorisi benimseme, cinsiyet değiştirme ve eşcinselliğe ilişkin bilgilerin okul müfredatına dahil edilmesi konularındaki görüşleri sordu.
Anket sonuçları, Batı kamuoyunda sol liberal değerleri benimseme konusunun katılımcıların yaş grubu, gelir ve eğitim seviyesi, siyasi tutumuna göre ciddi görüş ayrılıklarına neden olduğunu gözler önüne serdi.
Sol liberal gündemi aktif şekilde öne çıkaran siyasi partiler arasında Yeşiller ve liberal demokrat partililer yer alırken, karşıt görüşleri destekleyenlerin başında muhafazakar olan Cumhuriyetçi ve sağ partiler geliyor.
Anket sonuçlarına göre gençler, 35 ve üzeri kişilere kıyasla daha aktif şekilde sol liberal değerleri destekliyor.
Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak yapılan araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı +/- 3,1, güven aralığı ise yüzde 95.