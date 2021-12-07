Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/antalyada-firtina-etkisini-artirdi-dev-dalgalar-olustu-agaclar-devrildi-1051523269.html
Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi
Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi
Antalya'da dün gece başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T13:36+0300
2021-12-07T13:36+0300
türkiye
antalya
meteoroloji genel müdürlüğü
sel
meteoroloji
fırtına
konyaaltı
ağaç
uyarı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051523130_0:0:641:361_1920x0_80_0_0_3bf7475167e1da474c26c6b1c22af09e.jpg
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu.Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi.Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süpermarketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü.Uçak seferleri aksadıAntalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.Yarın sabaha kadar sürecekMeteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı.Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor.Meteoroloji'den uyarı gelmiştiMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün 'turuncu kod'lu uyarı yayınlamış, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirmişti.Uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Metrekareye 75-100 kilogram yağışın düşeceği bildirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/meteorolojiden-firtina-uyarisi-1051508428.html
türkiye
antalya
konyaaltı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051523130_61:0:578:388_1920x0_80_0_0_98376d5709c0270b6f7c39e42757837d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, meteoroloji genel müdürlüğü, sel, meteoroloji, fırtına, konyaaltı, ağaç, uyarı

Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi

13:36 07.12.2021
© DHAAntalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi
Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA
Abone ol
Antalya'da dün gece başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluşurken, Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu.
Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.
Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi.
Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süpermarketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü.

Uçak seferleri aksadı

Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi.
Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.

Yarın sabaha kadar sürecek

Meteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı.
Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı gelmişti

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün 'turuncu kod'lu uyarı yayınlamış, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirmişti.
Uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Metrekareye 75-100 kilogram yağışın düşeceği bildirilmişti.
Gökçeada-Kabatepe hattında bazı feribot seferlerine fırtına engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
YAŞAM
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
01:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:48Cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra arkadaşını öldürdü
14:45Köpeği tekmeleyen hayvanları koruma derneği üyesi, tepkilerin ardından istifa etti
14:44İYİ Partili Aydın: Kazanamayacak bir adayı kabul etmiyoruz
14:39Elon Musk, 'beyin çipi' projesi Neuralink için yine tarih verdi
14:37Motosikletlinin üzerine süren kamyon sürücüsünün cezası belli oldu
14:35Steven Spielberg imzalı Batı Yakası'nın Hikâyesi, Körfez ülkelerinde yasaklandı
14:23Rapora göre küresel hane halkı servetinde milyarderlerin payı pandemi döneminde rekor düzeyde arttı
14:19Muğla'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor
14:17Türk-İş Genel Başkanı Atalay: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın, zamlar ortada
14:15Peskov: Putin ve Biden, Rusya'nın kırmızı çizgilerini konuşacak
14:08Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
14:05Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye ile iş birliği mesajı
13:55İnek sağarak güçlendirdiği bileğiyle dünya üçüncüsü oldu
13:50Maçoğlu: Tunceli Öğretmenevi'ne yurt dışından gelen bir grup avcının yerleştirildiğini öğrendik
13:47Uludağ'da kilometrelerce ucuz su kuyruğu: Bayide 16, burada 2.5 lira
13:46Anadolu'da dinler tarihini değiştirecek keşif
13:44Türkiye ile Katar arasında 15 anlaşma imzalandı
13:36Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi
13:30Ukrayna, ABD'den 'Kabil düşünce boşa çıkan' silahların bir kısmını istedi
13:28Ekonomist Ürkün: Merkez Bankası 50-100 baz puan aralığında indirim yapabilir