https://tr.sputniknews.com/20211207/antalyada-firtina-etkisini-artirdi-dev-dalgalar-olustu-agaclar-devrildi-1051523269.html

Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi

Antalya'da fırtına etkisini artırdı: Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi

Antalya'da dün gece başlayan fırtına sabah saatlerinde etkisini artırdı. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T13:36+0300

2021-12-07T13:36+0300

2021-12-07T13:36+0300

türkiye

antalya

meteoroloji genel müdürlüğü

sel

meteoroloji

fırtına

konyaaltı

ağaç

uyarı

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu.Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi.Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süpermarketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü.Uçak seferleri aksadıAntalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.Yarın sabaha kadar sürecekMeteoroloji, fırtınanın hızının sabah saatlerinde en yüksek olduğu noktaları Kemer ilçesi Sığlık Feneri 123.8 km, Konyaaltı ilçesi Balıkçı Barınağı 110 km, Konyaaltı ilçe merkezi 90 km, Antalya kent merkezi 82.8 km olarak açıkladı.Antalya'nın batı yönündeki Kemer ilçesi ve çevresinde daha etkili olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde dinmesi bekleniyor.Meteoroloji'den uyarı gelmiştiMeteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün 'turuncu kod'lu uyarı yayınlamış, güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirmişti.Uyarıda, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenmişti. Metrekareye 75-100 kilogram yağışın düşeceği bildirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211207/meteorolojiden-firtina-uyarisi-1051508428.html

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antalya, meteoroloji genel müdürlüğü, sel, meteoroloji, fırtına, konyaaltı, ağaç, uyarı