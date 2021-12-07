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https://tr.sputniknews.com/20211207/antalyadaki-avlan-golu-tamamen-kurumak-uzere-1051509577.html
Antalya'daki Avlan Gölü tamamen kurumak üzere
Antalya'daki Avlan Gölü tamamen kurumak üzere
Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nden geriye ufak bir su birikintisi kaldı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T02:24+0300
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850 hektarlık göl bir zamanlar bu bölgenin yaşam kaynağı, göçmen kuşların da uğrak noktasıydı.Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, gölün 70'li yıllarda tarım alanı oluşturmak amacıyla tahliye kanalları oluşturularak kurutulduğunu, ardından 1990'lı yıllarda gölün yeniden oluşturulması için çalışmalara başlandığını belirtti. Gökoğlu, bu sefer de yağışların azaldığını, yer altı sularının da sondajlarla çekilince gölün giderek eski özelliğini kaybetmeye başladığını belirtti.'Şu anda neredeyse hiç su yok, içler acısı bir durum'Karamık Mahalle Muhtarı Cahit Türe ise mayıstan bu yana göle akan su kaynağının olmadığını söyledi. Türe "Avlan Gölü'nde yüzlerce kilo balık telef oldu. Şu anda neredeyse hiç su yok. İçler acısı bir durum. 2014 yılında bu göl tamamen doluydu hatta tarlalara su taştı ve suyu Finike Ovası'na tahliye etmek zorunda kalmıştık. Gölün altında su kaçağına neden olan düdenler vardı, onlar da kapatıldı. Yağışlar tekrar eskisi gibi olursa göldeki su seviyesi artacaktır" diye konuştu.
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türkiye, antalya, dere

Antalya'daki Avlan Gölü tamamen kurumak üzere

02:24 07.12.2021
© FotoğrafAntalya'daki Avlan Gölü tamamen kurumak üzere
Antalya'daki Avlan Gölü tamamen kurumak üzere - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Fotoğraf
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Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü'nden geriye ufak bir su birikintisi kaldı.
850 hektarlık göl bir zamanlar bu bölgenin yaşam kaynağı, göçmen kuşların da uğrak noktasıydı.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Anadolu Ajansı muhabirine, gölün 70'li yıllarda tarım alanı oluşturmak amacıyla tahliye kanalları oluşturularak kurutulduğunu, ardından 1990'lı yıllarda gölün yeniden oluşturulması için çalışmalara başlandığını belirtti. Gökoğlu, bu sefer de yağışların azaldığını, yer altı sularının da sondajlarla çekilince gölün giderek eski özelliğini kaybetmeye başladığını belirtti.

'Şu anda neredeyse hiç su yok, içler acısı bir durum'

Karamık Mahalle Muhtarı Cahit Türe ise mayıstan bu yana göle akan su kaynağının olmadığını söyledi. Türe "Avlan Gölü'nde yüzlerce kilo balık telef oldu. Şu anda neredeyse hiç su yok. İçler acısı bir durum. 2014 yılında bu göl tamamen doluydu hatta tarlalara su taştı ve suyu Finike Ovası'na tahliye etmek zorunda kalmıştık. Gölün altında su kaçağına neden olan düdenler vardı, onlar da kapatıldı. Yağışlar tekrar eskisi gibi olursa göldeki su seviyesi artacaktır" diye konuştu.
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