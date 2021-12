https://tr.sputniknews.com/20211207/arap-basininda-her-gun-tlnin-deger-kaybi-isleniyor-ziyaretler-maddi-ihtiyac-havasi-olusturdu-1051550297.html

'Arap basınında her gün TL'nin değer kaybı işleniyor; ziyaretler maddi ihtiyaç havası oluşturdu'

'Arap basınında her gün TL'nin değer kaybı işleniyor; ziyaretler maddi ihtiyaç havası oluşturdu'

Türkiye'de Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin, ekonomik kriz koşulları altında Ortadoğu'ya yönelik yeni açılımları dikkat çekiyor. Mısır'la netameli süreç devam edereken, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i ağırlayan Erdoğan, bu hafta Körfez'de siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin iyi olduğu tek müttefik Katar'ı ziyaret etti. İki günlük ziyarette Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad es-Sani ile görüşen Erdoğan, çeşitli konularda 15 anlaşmaya imza attı.Erdoğan'ın Katar ziyareti Körfez krizinin çözülmesinin ardından bu hafta çıktığı Körfez turuna Doha'yı da katan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile aynı tarihlere denk geldi.Bu yüzden ikilinin Doha'da buluşabileceği iddia edildi. Yetkililer 'program uyuşmazlığı' gerekçesiyle görüşmenin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Ankara, 2017'de Katar ile Suudi Arabistan'ı karşı karşıya getiren Körfez krizinde Doha'nın safını tutmuşken, 2018'deki Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Riyad ile ilişkiler dibe vurmuştu.Türkiye'nin Körfez monarşileri ile ilişkileri; Erdoğan'ın Katar ziyareti, BAE'ye ve Suudi Arabistan'a mesajlarını Tele1 yorumcusu ve gazeteci-yazar Musa Özuğurlu ile konuştuk.‘Türkiye, Arap Baharı ile koptuğu Ortadoğu'yla yeniden ilişkileri geliştirmeye yöneliyor'Musa Özuğurlu'ya göre, Türkiye'nin Mısır, Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerde geldiği yer 'yalnızlaşma' sürecine işaret ediyor. Türkiye ekonomisindeki sıkıntıların, iç siyasetteki pozisyonun ve yakın gelecekle ilgili tahminlerin Erdoğan'ı 'geriye dönme ihtiyacı' içine soktuğunu söyleyen Özuğurlu, yeniden Ortadoğu'ya yönelim başladığını vurguladı:‘BAE ile görüşmeler, yatırım konuları her şeyin düzeldiği anlamına gelmiyor, Suudi Arabistan belirleyici ülke’Suudi Arabistan veliaht prensinin de İran'a karşı bölgeyi mobilize etmek üzere Körfez turuna çıktığını ve Katar'la krizin çözülmesinden bu yana ilk kez bu ülkeyi ziyaret edeceğini anımsatan Özuğurlu, bu vesileyle Erdoğan'la buluşma iddialarının gerçekleşmemesine atıf yaptı. Bunun bir takım şartların yerine getirilmemiş olmasına bağlayan Özuğurlu, BAE ile yeniden başlayan görüşmeler ve yatırım konularının da her şeyin düzeldiği anlamına gelmediği görüşünde. Özuğurlu, bu konuda Suudi Arabistan’ın belirleyici ülke konumuna işaret etti:'Üç prens artık aynı resimde olsa da rekabet söz konusu'Özuğurlu, Katar'a yapılan ziyaretin bir nevi 'güvenoyu ziyareti' olduğu görüşünde. Körfez'de üç prensin bir araya gelebildiği bir resim oluştuğuna dikkat çeken Özuğurlu, ancak aralarında rekabetin devam ettiğini vurguladı. Özuğurlu, Katar'ın Muhammed bin Selman ile olası arabuluculuk çabasının da söz konusu olabileceğini ekledi:'Rumların ihalesinde Katar'a kırıcı olmayan tepki gösterilmesi dikkat çekici'Özuğurlu, diğer yandan Ankara ile Doha'nın yakınlığına rağmen ExxonMobil ile Katar şirketinin Güney Kıbrıs'ın ruhsatlandırmasıyla Türkiye'nin kıta sahanlığında saydığı bölgede faaliyet girişmelerine atıf yaparken, bunun Türk tezlerine karşı atılmış bir adım olduğunu anımsattı. Özuğurlu, Katar'a 'kırıcı olmayan' bir tepki gösterilmesine dikkat çekti:‘Arap basınında Türkiye’nin gezileri maddi ihtiyacı nedeniyle düzenlediği havası var’Arap basınında her gün Türk Lirası’nın değer kaybıyla alakalı haberler çıktığını aktaran Özuğurlu, Erdoğan yönetiminin bu gezileri sadece maddi ihtiyacı nedeniyle düzenlediği havasının oluştuğunu belirtti. Katar ve BAE’nin ellerindeki devasa serveti yatıracak uygun yer aradığını vurgulayan Özuğurlu, Türkiye’nin de bu potansiyelinin bulunduğuna işaret etti:

