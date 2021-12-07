'Arap basınında her gün TL'nin değer kaybı işleniyor; ziyaretler maddi ihtiyaç havası oluşturdu'

"Arap basınında Türk Lirası’nın değer kaybıyla ilgili hemen her gün haberler görüyorum. Bu gezilerle orada oluşan hava; Türkiye’nin sadece maddi ihtiyacı nedeniyle gezileri düzenlediği ya da BAE tarafının Ankara'ya ziyarette bulunduğu yönünde. Türkiye yalanlıyor bunu. Ama gezi sonrası BAE kalkınma fonu başkanının ‘Türkiye için 10 milyar dolar ayırdık’ demiş olması bile bunu doğruluyor. Katar’ın şu anda Türkiye ile daha samimi bir ilişki içinde olduğunu söylemek gerekir. Erdoğan içeride ekonomik açıdan zor durumda. Bu durumu düzeltmek için bu gezileri yapıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin bir amacı var. Bir şekilde maddi bir yardım elde edebilmek. Katar ve BAE’nin yaklaşık 1 trilyon dolarlık kalkınma fonu var. Nakit harcamak isteyen ülkeler zaten. Türkiye’nin böyle bir potansiyeli var gerçekten. Türkiye’yi küçümsemek adına söylemiyorum. Geleceği olan çok büyük bir ülke Türkiye. Onlarda olmayan birçok değere Türkiye sahip. Bu ikisi bir şekilde birleştirilmeye çalışılıyor. Türkiye de onların bu parasal potansiyelini kullanmaya çalışıyor. Bu nedenle karşılıklı bir çıkarlar çakışması da söz konusu. Joe Louis’nin dediği gibi ‘Parayı sevmem ama sinirlerimi yatıştırıyor’, doğrudan Türkiye’nin sinirlerini yatıştıracak bir hamle var. Bu ülkeler sonuçta prenslik, geleceklerini şekillendirmeye ve dünyaya adapte olmayaçalışıyorlar. Türkiye'yi fırsatı değerlendirebilecekleri bir ülke olarak değerlendiriyorlar. Bizim bir iç tartışmamız, gerçekten Katar’ı ilgilendirmiyor. X bir devlet kuruluşunu satın alıyor veya ortak oluyor. Adamlarda trilyon dolarlar var ve bunu bir şekilde yatırıma dönüştürmeleri gerekiyor. Kendilerini küresel çapta da sağlama almak istiyorlar. Dolayısıyla Türkiye çok güzel potansiyel bir ülke onlar için. Ama biz kendi değerlerimizi burada satıyoruz. Bu da bugüne kadar uygulanan ekonomi politikaları ve dış politikanın bir sonucu olsa gerek.”