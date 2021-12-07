https://tr.sputniknews.com/20211207/aselsandan-700-milyon-lira-ve-85-milyon-dolarlik-sozlesme-1051518503.html

ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T11:57+0300

2021-12-07T11:57+0300

2021-12-07T11:57+0300

savunma

türkiye

imza

aselsan

silah

sözleşme

proje

milli savunma bakanlığı (msb)

savunma sanayii başkanlığı

savunma sanayi

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.​​​​​​​Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210610/aselsan-yonetim-kurulu-baskani-gorgun-2023-sonrasi-tsk-envanterine-kazandirilacak-bazi-urunleri-1044703581.html

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türkiye, imza, aselsan, silah, sözleşme, proje, milli savunma bakanlığı (msb), savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi