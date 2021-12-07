https://tr.sputniknews.com/20211207/aselsandan-700-milyon-lira-ve-85-milyon-dolarlik-sozlesme-1051518503.html
ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:57+0300
2021-12-07T11:57+0300
2021-12-07T11:57+0300
savunma
türkiye
imza
aselsan
silah
sözleşme
proje
milli savunma bakanlığı (msb)
savunma sanayii başkanlığı
savunma sanayi
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20210610/aselsan-yonetim-kurulu-baskani-gorgun-2023-sonrasi-tsk-envanterine-kazandirilacak-bazi-urunleri-1044703581.html
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türkiye, imza, aselsan, silah, sözleşme, proje, milli savunma bakanlığı (msb), savunma sanayii başkanlığı, savunma sanayi
ASELSAN'dan 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık sözleşme
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 700 milyon lira ve 85 milyon dolarlık elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 700 milyon lira ve 85 milyon dolar bedelli bir elektronik harp projesi sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2026 döneminde gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.