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https://tr.sputniknews.com/20211207/asgari-ucret-tespit-komisyonunun-ikinci-toplantisi-basladi-1051525038.html
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın, zamlar ortada
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın, zamlar ortada
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı. Toplantı öncesinde... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T14:17+0300
2021-12-07T14:28+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari geçim
ergün atalay
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplandı.Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.Atalay: TÜİK temsilcisi kusura bakmasınTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantı öncesinde açıklama yaptı ve "Arzu etmediğimiz rakam gelmezse, çabuk olmanın da bir anlamı yok. Bu sene tarihinde olmadık şekilde herkes fikir beyan ediyor. Her gün araştırma yapılıyor. Gerede'de pompacı ile konuştum, fırıncı ile konuştum İnsanların mutlu olacağı rakam için imza atmak istiyoruz. TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada" dedi.Asgari ücret nasıl belirleniyor?Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211207/asgari-ucret-icin-ikinci-toplanti-bugun-1051513203.html
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asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, asgari geçim, ergün atalay

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın, zamlar ortada

14:17 07.12.2021 (güncellendi: 14:28 07.12.2021)
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kısa çalışma ödeneği, türk lirası, banka, para - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında toplandı. Toplantı öncesinde konuşan Türk-İş Genel Başkanı Atalay, "TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada" dedi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplandı.
Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı, Türk-İş'in ev sahipliğinde yapılıyor.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor.

Atalay: TÜİK temsilcisi kusura bakmasın

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantı öncesinde açıklama yaptı ve "Arzu etmediğimiz rakam gelmezse, çabuk olmanın da bir anlamı yok. Bu sene tarihinde olmadık şekilde herkes fikir beyan ediyor. Her gün araştırma yapılıyor. Gerede'de pompacı ile konuştum, fırıncı ile konuştum İnsanların mutlu olacağı rakam için imza atmak istiyoruz. TÜİK temsilcisi kusura bakmasın enflasyon yüzde 21 deniyor ama gelen zamlar ortada" dedi.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
bozuk para - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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