https://tr.sputniknews.com/20211207/atik-ayristirma-tesisinde-bulunan-bebegin-olduruldugu-tespit-edildi-kimsesizler-mezarligina-gomuldu-1051522076.html

Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebeğin öldürüldüğü tespit edildi: Kimsesizler mezarlığına gömüldü

Atık ayrıştırma tesisinde bulunan bebeğin öldürüldüğü tespit edildi: Kimsesizler mezarlığına gömüldü

Eskişehir şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde cansız bedeni bulunan, yeni doğmuş kız bebeğin, başına vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T13:21+0300

2021-12-07T13:21+0300

2021-12-07T13:19+0300

yaşam

bebek

mezarlık

ölüm

kimsesizler

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Odunpazarı ilçesinin Sarısungur Mahallesi'nde, şehir çöplüğündeki atık ayrıştırma tesisinde görev yapan çalışanlar, 12 Kasım akşamı, bant üzerinde yeni doğmuş kız bebeği ölü buldu. Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayıklama bandı üzerinde, göbek bağı kesilmiş ve üzerine örtü örtülmüş bebeğin cesedi, Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi'nin incelemeleri sonrası otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada, olay yerine saat 20.00'den itibaren kent merkezinden toplanan çöplerin getirildiği ve ayrıştırma bandına alındığı tespit edildi.Beyin kanaması geçirmişİstanbul Adli Tıp Kurumu’nca detaylı inceleme yapılırken, ilk belirlemelere göre, bebeğin doğduktan kısa zaman sonra başına vurularak öldürüldüğü değerlendirildi. Ayrıca ölüm nedeninin, kafa travmasına bağlı beyin kanaması olduğu tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan detaylı rapor beklendiği belirtilirken, canlı doğup öldürülmesi nedeniyle Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kız bebekle ilgili ‘cinayet’ soruşturması başlatıldı.Otopsi işlemlerinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki morgda yasal olarak 15 gün bekletilen bebek, herhangi bir yakınının başvurmaması üzerine jandarma ekipleri eşliğinde, cenaze aracıyla getirildiği asri mezarlığın kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

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bebek, mezarlık, ölüm, kimsesizler