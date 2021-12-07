Bahçeli: 'Türkeş Vakfı’nın başkanı ben olacağım'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, bur soru üzerine, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamasında, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan MHP lideri Bahçeli, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında kuliste basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bahçeli, bur soru üzerine, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı Başkanı ben olacağım” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün yaptığı yazılı açıklamasında, “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır” ifadelerini kullanmıştı.