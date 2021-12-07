https://tr.sputniknews.com/20211207/bakan-donmez-elektrigi-az-kullanan-az-fatura-odeyecek-1051540581.html

Bakan Dönmez: Elektriği az kullanan az fatura ödeyecek

Bakan Dönmez: Elektriği az kullanan az fatura ödeyecek

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T20:38+0300

2021-12-07T20:38+0300

2021-12-07T20:48+0300

fatih dönmez

ekonomi

elektrik

elektrik faturası

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılacağını belirtti.Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre açıklamasında elektrik faturalarına da değinen Bakan Dönmez şunları söyledi:"Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek."

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fatih dönmez, elektrik, elektrik faturası