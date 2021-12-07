Bakan Dönmez: Elektriği az kullanan az fatura ödeyecek

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılacağını belirtti.Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre açıklamasında elektrik faturalarına da değinen Bakan Dönmez şunları söyledi:"Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek."
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, "1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir" açıklamasını yaptı.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılacağını belirtti.
Demirören Haber Ajansı'nda yer alan habere göre açıklamasında elektrik faturalarına da değinen Bakan Dönmez şunları söyledi:
"Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.
Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyecek."