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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki paylaşımı: 'Siyaset kalite işidir'
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki paylaşımı: 'Siyaset kalite işidir'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde konuşma sırasında yaptığı harekete tepki göstererek, "Siyaset kalite... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T00:03+0300
2021-12-07T01:04+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
mustafa varank
tepki
hareket
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dolarla borçlandılarsa ABD’deki enflasyonu, Euro Avrupa Birliği’ndeki enflasyonu da sırtımızı yüklediler. Bu millet ABD’deki enflasyonu neden çeksin" sözlerini dile getirirken yaptığı hareket sonrası tepki paylaşımı yaptı.Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önde gelen siyasetçilerin bulunduğu görsele yer vererek "Siyaset kalite işidir..." notunu düştü.Bakan Varank, daha önceki paylaşımında da "Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20211206/chp-lideri-kemal-kilicdaroglu-mecliste-butce-gorusmelerinde-konusuyor-1051495418.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, mustafa varank, tepki, hareket

Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na tepki paylaşımı: 'Siyaset kalite işidir'

00:03 07.12.2021 (güncellendi: 01:04 07.12.2021)
© AAMustafa Varank
Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde konuşma sırasında yaptığı harekete tepki göstererek, "Siyaset kalite işidir..." paylaşımını yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dolarla borçlandılarsa ABD’deki enflasyonu, Euro Avrupa Birliği’ndeki enflasyonu da sırtımızı yüklediler. Bu millet ABD’deki enflasyonu neden çeksin" sözlerini dile getirirken yaptığı hareket sonrası tepki paylaşımı yaptı.
Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, önde gelen siyasetçilerin bulunduğu görsele yer vererek "Siyaset kalite işidir..." notunu düştü.
Bakan Varank, daha önceki paylaşımında da "Gazi Meclis’te, 85 milyonun huzurunda bir tek küfürlü el hareketi yapmadığın kalmıştı. Ayıptır!" demişti.
TBMM Genel Kurulu’nda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı. Görüşmelere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
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