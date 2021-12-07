https://tr.sputniknews.com/20211207/balkanlarda-kovid-19-vakalarinda-ve-olumlerde-artis-gozleniyor-1051530089.html

Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde artış gözleniyor

Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde artış gözleniyor

Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve virüse bağlı ölümlerde artış gözlenirken, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de tüm hastaneler 'pandemi hastanesi' olarak... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T15:58+0300

2021-12-07T15:58+0300

2021-12-07T15:58+0300

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Kovid-19'a bağlı toplam vefat sayısının 11 bin 269'a yükseldiği, haftalık ortalama vaka sayısının 3 bin 917'ye çıktığı Hırvatistan'da son dönemde vaka sayılarındaki artış paniğe sebep oldu.Ülkenin başkenti Zagreb'de tüm hastaneler pandemi hastanesine dönüştürülürken, Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara aşı olmaya çağırdı. Hırvatistan'da 4 milyon 249 bin 704 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.Bosna Hersek'te Kovid-19 aşılarına ilgisizlik nedeniyle tam doz aşılanların oranı yüzde 30'u geçemedi. Ülkede son 24 saatte 264 Kovid-19 vakası görüldü, 32 kişi yaşamını yitirdi.Sırbistan Sağlık Bakanlığı da tek dozluk Rus Sputnik Light aşısının yakın zamanda uygulanmaya başlanacağını duyurdu.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 270 bini bulan Sırbistan böylece Sputnik Light aşısını Avrupa'da onaylayan ilk ülke olacak. Sırbistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 11 bin 955'e yükseldi.Slovenya'da Johnson&Johnson aşısı yapılan 20 yaşındaki bir kadının ölümü tartışmalara sebep oldu. Bunun üzerine Slovenya Sağlık Bakanlığı Johnson&Johnson aşısının bundan böyle ülkede uygulanmayacağını açıkladı.Slovenya'da Kovid-19'a bağlı toplam vaka sayısı 431 bine, vefat sayısı da 5 bin 319'a ulaştı.Çin'in Vuhan şehrinde 2019 yılı sonunda ortaya çıkan Kovid-19'a, Balkanlar'da ilk kez 25 Şubat 2020 tarihinde Hırvatistan'da rastlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-disinda-100-milyondan-fazla-kisi-sputnik-v-ve-sputnik-light-ile-asilandi-1050876551.html

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avrupa, sırbistan, belgrad, slovenya, bosna hersek, balkanlar, zagreb, kovid-19, sputnik light