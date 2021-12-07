https://tr.sputniknews.com/20211207/balkanlarda-kovid-19-vakalarinda-ve-olumlerde-artis-gozleniyor-1051530089.html
Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde artış gözleniyor
Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde artış gözleniyor
Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve virüse bağlı ölümlerde artış gözlenirken, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de tüm hastaneler 'pandemi hastanesi' olarak... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:58+0300
2021-12-07T15:58+0300
2021-12-07T15:58+0300
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Kovid-19'a bağlı toplam vefat sayısının 11 bin 269'a yükseldiği, haftalık ortalama vaka sayısının 3 bin 917'ye çıktığı Hırvatistan'da son dönemde vaka sayılarındaki artış paniğe sebep oldu.Ülkenin başkenti Zagreb'de tüm hastaneler pandemi hastanesine dönüştürülürken, Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara aşı olmaya çağırdı. Hırvatistan'da 4 milyon 249 bin 704 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.Bosna Hersek'te Kovid-19 aşılarına ilgisizlik nedeniyle tam doz aşılanların oranı yüzde 30'u geçemedi. Ülkede son 24 saatte 264 Kovid-19 vakası görüldü, 32 kişi yaşamını yitirdi.Sırbistan Sağlık Bakanlığı da tek dozluk Rus Sputnik Light aşısının yakın zamanda uygulanmaya başlanacağını duyurdu.Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 270 bini bulan Sırbistan böylece Sputnik Light aşısını Avrupa'da onaylayan ilk ülke olacak. Sırbistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 11 bin 955'e yükseldi.Slovenya'da Johnson&Johnson aşısı yapılan 20 yaşındaki bir kadının ölümü tartışmalara sebep oldu. Bunun üzerine Slovenya Sağlık Bakanlığı Johnson&Johnson aşısının bundan böyle ülkede uygulanmayacağını açıkladı.Slovenya'da Kovid-19'a bağlı toplam vaka sayısı 431 bine, vefat sayısı da 5 bin 319'a ulaştı.Çin'in Vuhan şehrinde 2019 yılı sonunda ortaya çıkan Kovid-19'a, Balkanlar'da ilk kez 25 Şubat 2020 tarihinde Hırvatistan'da rastlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211117/rusya-disinda-100-milyondan-fazla-kisi-sputnik-v-ve-sputnik-light-ile-asilandi-1050876551.html
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avrupa, sırbistan, belgrad, slovenya, bosna hersek, balkanlar, zagreb, kovid-19, sputnik light
Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde artış gözleniyor
Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve virüse bağlı ölümlerde artış gözlenirken, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de tüm hastaneler 'pandemi hastanesi' olarak tanımlandı. Sırbistan Sağlık Bakanlığı da tek dozluk Rus Sputnik Light aşısının yakın zamanda uygulanmaya başlanacağını duyurdu.
Kovid-19'a bağlı toplam vefat sayısının 11 bin 269'a yükseldiği, haftalık ortalama vaka sayısının 3 bin 917'ye çıktığı Hırvatistan'da son dönemde vaka sayılarındaki artış paniğe sebep oldu.
Ülkenin başkenti Zagreb'de tüm hastaneler pandemi hastanesine dönüştürülürken, Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara aşı olmaya çağırdı. Hırvatistan'da 4 milyon 249 bin 704 doz Kovid-19 aşısı yapıldı.
Bosna Hersek'te Kovid-19 aşılarına ilgisizlik nedeniyle tam doz aşılanların oranı yüzde 30'u geçemedi. Ülkede son 24 saatte 264 Kovid-19 vakası görüldü, 32 kişi yaşamını yitirdi.
Sırbistan Sağlık Bakanlığı da tek dozluk Rus Sputnik Light aşısının yakın zamanda uygulanmaya başlanacağını duyurdu.
Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 270 bini bulan Sırbistan böylece Sputnik Light aşısını Avrupa'da onaylayan ilk ülke olacak. Sırbistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 11 bin 955'e yükseldi.
Slovenya'da Johnson&Johnson aşısı yapılan 20 yaşındaki bir kadının ölümü tartışmalara sebep oldu. Bunun üzerine Slovenya Sağlık Bakanlığı Johnson&Johnson aşısının bundan böyle ülkede uygulanmayacağını açıkladı.
Slovenya'da Kovid-19'a bağlı toplam vaka sayısı 431 bine, vefat sayısı da 5 bin 319'a ulaştı.
Çin'in Vuhan şehrinde 2019 yılı sonunda ortaya çıkan Kovid-19'a, Balkanlar'da ilk kez 25 Şubat 2020 tarihinde Hırvatistan'da rastlanmıştı.