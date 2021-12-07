Basra'da 4 kişinin öldüğü saldırı sonrası 3 günlük yas kararı

Irak’ın Basra kentinde patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamada olayın patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.Basra Valisi Esat Abdülemir el İdani kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.Türkiye'den kınama mesajı Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bombalı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı: "Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Irak halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."
Irak’ın Basra kentinde düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kentte 3 günlük yas ilan edildi.
Irak’ın Basra kentinde patlayıcı yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı'ndan yapılan açıklamada olayın patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Basra Valisi Esat Abdülemir el İdani kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
Türkiye'den kınama mesajı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bombalı saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı: "Bu menfur terör eylemini kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Irak halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz."