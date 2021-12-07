https://tr.sputniknews.com/20211207/beklenen-yagislar-gelmedi-istanbul-barajlarinda-su-seviyesi-dusuyor-1051515655.html

Beklenen yağışlar gelmedi; İstanbul barajlarında su seviyesi düşüyor

Beklenen yağışlar gelmedi; İstanbul barajlarında su seviyesi düşüyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü. İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T10:35+0300

2021-12-07T10:35+0300

2021-12-07T10:33+0300

yaşam

baraj

doluluk oranı

doluluk

yağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0a/1044463479_0:2:960:542_1920x0_80_0_0_1662760c48b7259b7974d69f7ed54b9b.jpg

İstanbul'da sonbaharda beklenen yağışlar gerçekleşmeyince barajlardaki su oranı da düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41.21 olarak ölçüldü.İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Öte yandan, suların çekildiği ve doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı drone ile havadan görüntülendi.Bir süre önce dolu olan Büyükçekmece Baraj'ının bir bölümünde sular çekilirken, bir bölümünde ise adacılar oluştu.İstanbul'daki barajların doluluk oranları

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

baraj, doluluk oranı, doluluk, yağış