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Beklenen yağışlar gelmedi; İstanbul barajlarında su seviyesi düşüyor
Beklenen yağışlar gelmedi; İstanbul barajlarında su seviyesi düşüyor
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü. İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T10:35+0300
2021-12-07T10:33+0300
yaşam
baraj
doluluk oranı
doluluk
yağış
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İstanbul'da sonbaharda beklenen yağışlar gerçekleşmeyince barajlardaki su oranı da düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41.21 olarak ölçüldü.İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Öte yandan, suların çekildiği ve doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı drone ile havadan görüntülendi.Bir süre önce dolu olan Büyükçekmece Baraj'ının bir bölümünde sular çekilirken, bir bölümünde ise adacılar oluştu.İstanbul'daki barajların doluluk oranları
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baraj, doluluk oranı, doluluk, yağış

Beklenen yağışlar gelmedi; İstanbul barajlarında su seviyesi düşüyor

10:35 07.12.2021
© İHAİstanbul-baraj-doluluk oranı
İstanbul-baraj-doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© İHA
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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 41.21 olarak ölçüldü. İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı.
İstanbul'da sonbaharda beklenen yağışlar gerçekleşmeyince barajlardaki su oranı da düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 41.21 olarak ölçüldü.

İstanbul'da Ekim ayında yüzde 45.41 olan su seviyesi ise Aralık ayının ilk günlerinde azaldı. Öte yandan, suların çekildiği ve doluluk oranı yüzde 40.07 olan Büyükçekmece Barajı drone ile havadan görüntülendi.

Bir süre önce dolu olan Büyükçekmece Baraj'ının bir bölümünde sular çekilirken, bir bölümünde ise adacılar oluştu.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları

Ömerli Barajı yüzde 68.65
Alibeyköy yüzde 18.88
Büyükçekmece yüzde 40.07
Darlık yüzde 34.04
Sazlıdere yüzde 20.8
Elmalı yüzde 50.62
Istrancalar yüzde 27.18
Kazandere yüzde 5.07
Pabuçdere yüzde 2.6
Terkos yüzde 40.83
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