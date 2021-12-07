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Мигранты собираются на белорусско-польской границе в попытке пересечь ее на пограничном переходе Брузги-Кузница-Белостоцкая - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
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https://tr.sputniknews.com/20211207/belarus-yaptirim-uygulayan-ulkelere-gida-ambargosu-ilan-etti-1051539274.html
Belarus, yaptırım uygulayan ülkelere gıda ambargosu ilan etti
Belarus, yaptırım uygulayan ülkelere gıda ambargosu ilan etti
Belarus, Batı’nın yaptırımlarına karşılık Avrupa Birliği, ABD, Kanada, İngiltere ve bazı diğer ülkelerden gıda malzemelerine 1 Ocak 2022’den itibaren ülkeye... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T19:40+0300
2021-12-07T19:44+0300
polonya-belarus sınırında göçmen krizi
belarus
ambargo
avrupa birliği
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Belarus, Batı’nın yaptırımlarına karşılık Avrupa Birliği, ABD, Kanada, İngiltere ve bazı diğer ülkelerden gıda malzemelerine 1 Ocak 2022’den itibaren ülkeye giriş yasağı getirdi.Belarus ulusal hukuk portalında, “Avrupa Birliği ve üye ülkeleri, ABD, Kanada, Norveç, Arnavutluk, İzlanda, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Karadağ, İsviçre Konfederasyonu menşeili ve Belarus Cumhuriyeti’nin topraklarına girişi ve satışı yasaklanan gıda malzemelerin listesi” yayınlandı.Listede canlı domuz, sığır eti, domuz eti, sosis, sakatat, tuz, şekerleme, süt, kuruyemiş, meyve ve bazı diğer ürünler yer alıyor.Karar, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek ve 6 ay uygulanacak.
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belarus, ambargo, avrupa birliği

Belarus, yaptırım uygulayan ülkelere gıda ambargosu ilan etti

19:40 07.12.2021 (güncellendi: 19:44 07.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Sputnik
/
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Belarus, Batı’nın yaptırımlarına karşılık Avrupa Birliği, ABD, Kanada, İngiltere ve bazı diğer ülkelerden gıda malzemelerine 1 Ocak 2022’den itibaren ülkeye giriş yasağı getirdi.
Belarus, Batı’nın yaptırımlarına karşılık Avrupa Birliği, ABD, Kanada, İngiltere ve bazı diğer ülkelerden gıda malzemelerine 1 Ocak 2022’den itibaren ülkeye giriş yasağı getirdi.
Belarus ulusal hukuk portalında, “Avrupa Birliği ve üye ülkeleri, ABD, Kanada, Norveç, Arnavutluk, İzlanda, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Karadağ, İsviçre Konfederasyonu menşeili ve Belarus Cumhuriyeti’nin topraklarına girişi ve satışı yasaklanan gıda malzemelerin listesi” yayınlandı.
Listede canlı domuz, sığır eti, domuz eti, sosis, sakatat, tuz, şekerleme, süt, kuruyemiş, meyve ve bazı diğer ürünler yer alıyor.
Karar, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek ve 6 ay uygulanacak.
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