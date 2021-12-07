https://tr.sputniknews.com/20211207/belarus-yaptirim-uygulayan-ulkelere-gida-ambargosu-ilan-etti-1051539274.html

Belarus, yaptırım uygulayan ülkelere gıda ambargosu ilan etti

Belarus, yaptırım uygulayan ülkelere gıda ambargosu ilan etti

Belarus, Batı’nın yaptırımlarına karşılık Avrupa Birliği, ABD, Kanada, İngiltere ve bazı diğer ülkelerden gıda malzemelerine 1 Ocak 2022’den itibaren ülkeye... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T19:40+0300

2021-12-07T19:40+0300

2021-12-07T19:44+0300

polonya-belarus sınırında göçmen krizi

belarus

ambargo

avrupa birliği

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Belarus, Batı’nın yaptırımlarına karşılık Avrupa Birliği, ABD, Kanada, İngiltere ve bazı diğer ülkelerden gıda malzemelerine 1 Ocak 2022’den itibaren ülkeye giriş yasağı getirdi.Belarus ulusal hukuk portalında, “Avrupa Birliği ve üye ülkeleri, ABD, Kanada, Norveç, Arnavutluk, İzlanda, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Karadağ, İsviçre Konfederasyonu menşeili ve Belarus Cumhuriyeti’nin topraklarına girişi ve satışı yasaklanan gıda malzemelerin listesi” yayınlandı.Listede canlı domuz, sığır eti, domuz eti, sosis, sakatat, tuz, şekerleme, süt, kuruyemiş, meyve ve bazı diğer ürünler yer alıyor.Karar, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek ve 6 ay uygulanacak.

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belarus, ambargo, avrupa birliği