https://tr.sputniknews.com/20211207/berlinden-unescoya-tekno-muzik-basvurusu-kultur-mirasi-olsun-1051540910.html

Berlin’den UNESCO’ya tekno müzik başvurusu: Kültür mirası olsun

Berlin’den UNESCO’ya tekno müzik başvurusu: Kültür mirası olsun

Tekno müziğin başkenti olarak bilinen Berlin’de Dr. Motte isimli DJ ve organizatör, UNESCO’ya başvurarak tekno müziğin kültür mirası olarak tanınmasını istedi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T20:54+0300

2021-12-07T20:54+0300

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yaşam

almanya

berlin

tekno müzik

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1980’lerde ABD'nin Detroit kentinde ortaya çıkan ve Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla birlikte Doğu Berlin’deki kullanılmayan sığınak ve fabrikalarda düzenlenen partilerle benimsenen tekno müzik, onaylanırsa geleneksel halk dansları ve müziklerle birlikte aynı listede yer alacak.Sözcü'de yer alan habere göre, 'Toplumların devamlılığı, kimliği ve benliğini şekillendiren' gelenekler, danslar, tiyatro, müzik ya da zanaatların yer aldığı liste ile ilgili Dr. Motte açıklama yaptı.DJ isimli dergiye konuşan Dr. Motte, “Eğer bu statüyü kazanırsak devlet bize daha çok destek verir. Dolayısıyla bu tür gece kulüplerine uygulanan vergiler düşürülebilir” dedi.UNESCO’dan yetkililerin de 'daha genç ve daha şehirli' bir unsur istediklerini ve bu sebeple başvuru sürecinin sorunsuz geçtiğini aktaran Dr. Motte, “Bu başvuru sürecinin sonlanması 2, 5 ya da 10 yılı bulabilir fakat bu çok geç… 2010’dan beri yaklaşık 100 mekan kapandı. Gece kulüplerinin olduğu mekanlar el değiştirilip otel ya da ofis binalarına dönüştürülüyor” dedi.

almanya

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almanya, berlin, tekno müzik