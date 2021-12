https://tr.sputniknews.com/20211207/bir-cocugun-istegi-japon-uzay-turisti-uuiden-hava-getirmeyi-planliyor-1051509427.html

'Bir çocuğun isteği': Japon uzay turisti UUİ’den hava getirmeyi planlıyor

'Bir çocuğun isteği': Japon uzay turisti UUİ'den hava getirmeyi planlıyor

Japon uzay turisti Yusaku Maezawa, küçük bir çocuğun isteği üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Dünya’ya mutlaka hava getirmek istediğini söyledi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

Japon uzay turisti Yusaku Maezawa, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (UUİ) Dünya’ya 'hava getirmek istediğini', bunun küçük bir çocuğun isteği olduğunu belirtti.Sputnik’e konuşan Maezawa, “Bu ricayı mutlaka yerine getirmem gerekiyor, zira küçük bir çocuktan geldi” dedi.Maezawa, havayı uçuş sırasında yanında götüreceği küçük bir kap içinde getireceğini ifade etti.Japon turist uzayda neler yapacak?Japon turist daha önce 100 things you want MZ to do in space isimli bir internet sitesini faaliyete geçirdi. Sitede herkes turiste yörüngede yapabileceği teklifler sunuyor.Yayınlanan listeye göre, Maezawa yolculuğunun sonunda Dünya’ya istasyondan hava getirmeyi deneyecek. Bunun yanı sıra yörüngedeyken kağıttan uçaklar uçuracak, uzaylı arayacak, astronotlara deneylerinde yardım etmeye çalışacak, Dünya manzarası önünde gençlerin sorularını yanıtlayacak, havaya sabun baloncuğu üfleyecek, kutup ışıklarını, yıldırım ve meteor yağmurlarını kameraya almak için çabalayacak.Maezawa’nın listesindekiler bunlarla sınırlı değil. Ters takla atmak, astronotlarla badminton oynamak, ellerini kullanmadan pantolonunu giymek, yerçekimsiz ortamda yapboz yapmak, uçak bir halı üzerinde uçmak, uzayda hangi yüzme stilinin daha çok işe yaradığını öğrenmek, esneme hareketleri yapmak, hapşırdığında vücudun dönüp dönmeyeceğini anlamak bu listedeki aktivitelerden bazıları.8 Aralık’ta uzaya ilk kez turistler gidecekSoyuz MS-20 uzay aracının Soyuz-2.1a taşıyıcı roketi ile Baykonur Uzay Üssü’nden Moskova saatiyle 10.38’de (10.38 TSİ) 8 Aralık’ta fırlatılması planlanıyor. Uzaya gidecekler arasında Rus kozmonot Aleksandr Misurkin’in yanı sıra Japon milyarder Maezawa ve yardımcısı Yozo Hirano yer alıyor. İkilinin UUİ’de 12 gün kalması ve 20 Aralık 16.41’te Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

