https://tr.sputniknews.com/20211207/bitrota-sahiplerinden-biri-yakalandi-1051516716.html

Bitrota sahiplerinden biri yakalandı

Bitrota sahiplerinden biri yakalandı

30 bine yakın kişiden 1 milyar lira civarında para toplayarak kayıplara karıştığı belirtilen kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerden K.A., Antalya’da... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T11:15+0300

2021-12-07T11:15+0300

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türkiye

dolandırıcılık

kripto para

bitrota

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3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.2 şirket yöneticisinden K.A, Antalya'da yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından İstanbul siber şubeye getirilecek.

https://tr.sputniknews.com/20211201/kripto-para-borsasinda-milyarlik-bitrota-vurgunu-1051319877.html

https://tr.sputniknews.com/20210913/thodex-sorusturmasinda-yeni-gelisme-paralar-binancee-aktarilmis-1048855485.html

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dolandırıcılık, kripto para, bitrota