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https://tr.sputniknews.com/20211207/bitrota-sahiplerinden-biri-yakalandi-1051516716.html
Bitrota sahiplerinden biri yakalandı
Bitrota sahiplerinden biri yakalandı
30 bine yakın kişiden 1 milyar lira civarında para toplayarak kayıplara karıştığı belirtilen kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerden K.A., Antalya’da... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:15+0300
2021-12-07T11:15+0300
türkiye
dolandırıcılık
kripto para
bitrota
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3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.2 şirket yöneticisinden K.A, Antalya'da yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından İstanbul siber şubeye getirilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211201/kripto-para-borsasinda-milyarlik-bitrota-vurgunu-1051319877.html
https://tr.sputniknews.com/20210913/thodex-sorusturmasinda-yeni-gelisme-paralar-binancee-aktarilmis-1048855485.html
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dolandırıcılık, kripto para, bitrota

Bitrota sahiplerinden biri yakalandı

11:15 07.12.2021
© AFP 2021Bitcoin - kripto para
Bitcoin - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021
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30 bine yakın kişiden 1 milyar lira civarında para toplayarak kayıplara karıştığı belirtilen kripto para borsası Bitrota’nın sahiplerden K.A., Antalya’da gözaltına alındı.
3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.
Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.
Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.
2 şirket yöneticisinden K.A, Antalya'da yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından İstanbul siber şubeye getirilecek.
Kripto para birimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2021
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