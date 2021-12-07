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Bloomberg: BAE yetkilileri, ASELSAN dahil olmak üzere Ankara'da savunma sanayi şirketleriyle görüştü
Bloomberg: BAE yetkilileri, ASELSAN dahil olmak üzere Ankara'da savunma sanayi şirketleriyle görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin, pazartesi günü Ankara'da ASELSAN dahil olmak üzere Türk savunma sanayi şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T19:29+0300
2021-12-07T19:29+0300
savunma
bloomberg
aselsan
birleşik arap emirlikleri (bae)
savunma sanayi
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Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen Türk kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir heyetin Ankara’da olduğunu ve Türk savunma sanayi kuruluşlarıyla görüştüğünü öne sürdü.İsmini açıklamayan yetkililer BAE’nin fiili lideri Şeyh Muhammed bin Zayid El-Nahyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden iki hafta sonra bu görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen BAE lideri, Türkiye’ye yatırım konusunda anlaşma sağlamıştı.Türk drone üreticilerinin temsilcileriyle de görüşüldüBloomberg’e konuşan kaynaklar, BAE heyetinin Pazartesi günü Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktardı. Heyetin ayrıca Türk drone üreticilerinin temsilcileriyle de görüştüğü öne sürüldü. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da Bloomberg’in sorularını yanıtsız bıraktı.Geçen ay Türkiye’ye gelen BAE fiili lideri enerji, petrokimya, teknoloji, altyapı, gıda ve tarım gibi farklı alanlarda yatırımı masaya yatırmıştı.Bloomberg, Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan İsmail Demir’in Pazar günü bir grup gazeteciyle görüştüğünü ve ihracatın gündemde olduğunu söylediğini hatırlattı. Son dönemde bölgesel çekişmelere ara veren Birleşik Arap Emirlikleri başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ile ilişkilerini yumuşatma kararı almıştı.
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bloomberg, aselsan, birleşik arap emirlikleri (bae), savunma sanayi

Bloomberg: BAE yetkilileri, ASELSAN dahil olmak üzere Ankara'da savunma sanayi şirketleriyle görüştü

19:29 07.12.2021
© İHA / DERYA YETİMCumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi bin Zayed'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Veliaht Prensi bin Zayed'i resmi törenle karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© İHA / DERYA YETİM
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Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin, pazartesi günü Ankara'da ASELSAN dahil olmak üzere Türk savunma sanayi şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi.
Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamak istemeyen Türk kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir heyetin Ankara’da olduğunu ve Türk savunma sanayi kuruluşlarıyla görüştüğünü öne sürdü.
İsmini açıklamayan yetkililer BAE’nin fiili lideri Şeyh Muhammed bin Zayid El-Nahyan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden iki hafta sonra bu görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen BAE lideri, Türkiye’ye yatırım konusunda anlaşma sağlamıştı.

Türk drone üreticilerinin temsilcileriyle de görüşüldü

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, BAE heyetinin Pazartesi günü Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktardı.
Heyetin ayrıca Türk drone üreticilerinin temsilcileriyle de görüştüğü öne sürüldü. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Aselsan konuyla ilgili bir açıklama yapmazken Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da Bloomberg’in sorularını yanıtsız bıraktı.
Geçen ay Türkiye’ye gelen BAE fiili lideri enerji, petrokimya, teknoloji, altyapı, gıda ve tarım gibi farklı alanlarda yatırımı masaya yatırmıştı.
Bloomberg, Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan İsmail Demir’in Pazar günü bir grup gazeteciyle görüştüğünü ve ihracatın gündemde olduğunu söylediğini hatırlattı. Son dönemde bölgesel çekişmelere ara veren Birleşik Arap Emirlikleri başta Türkiye olmak üzere birçok ülke ile ilişkilerini yumuşatma kararı almıştı.
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