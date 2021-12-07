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https://tr.sputniknews.com/20211207/bm-sudanda-2022de-14-milyondan-fazla-kisi-insani-yardima-ihtiyac-duyacak-1051511037.html
BM: Sudan'da 2022'de 14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak
BM: Sudan'da 2022'de 14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Sudan’da gelecek yıl 14 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını duyurdu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T04:41+0300
2021-12-07T04:41+0300
dünya
sudan
birleşmiş milletler (bm)
insani yardım
rapor
koronavirüs
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BM ofisinin yayınladığı raporda, "Ortaklar, 2022’de yaklaşık 14.3 milyon kişinin (Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u) insani yardıma ihtiyacı olacağını değerlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.Bunun 2021’e kıyasla 8 milyonluk bir artışa tekabül ettiği ve son 10 yılın en yüksek artışı olduğu kaydedildi.Raporda, yardıma muhtaç insanların çoğunluğunu, risk altındaki nüfusun oluşturduğu belirtildi.Sudan'da geçiş sürecinin başladığı 2019’dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan ekonomik kriz, ülke içinde uzun süreli yerinden edilen insanlar, sel, salgın hastalıklar ve şiddet olayları nedeniyle ülke genelindeki insani ihtiyaçların artış gösterdiği ifade edildi.BM, tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’in 2 Aralık’ta BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı BM 2022 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporda, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının her geçen yıl artmaya devam ettiği, 2022'de geçen yıla göre yüzde 17 artışla dünya genelinde toplam 274 milyon kişinin acil yardım ve korumaya ihtiyaç duyacağı bildirilmişti.İnsani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan listenin ilk 5 sırasında yer alırken, BM'ye göre yardıma ihtiyaç duyanlar arasında Etiyopyalıların durumu 'en endişe verici' olarak nitelendirilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/sudanda-egemenlik-konseyi-yeniden-kuruldu-1050713392.html
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sudan, birleşmiş milletler (bm), insani yardım, rapor, koronavirüs

BM: Sudan'da 2022'de 14 milyondan fazla kişi insani yardıma ihtiyaç duyacak

04:41 07.12.2021
© REUTERS / KHALED ABDULLAHGüney Sudan'da açlık tehlikesi büyüyor
Güney Sudan'da açlık tehlikesi büyüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Sudan’da gelecek yıl 14 milyondan fazla kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını duyurdu.
BM ofisinin yayınladığı raporda, "Ortaklar, 2022’de yaklaşık 14.3 milyon kişinin (Sudan nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u) insani yardıma ihtiyacı olacağını değerlendiriyor" ifadeleri kullanıldı.
Bunun 2021’e kıyasla 8 milyonluk bir artışa tekabül ettiği ve son 10 yılın en yüksek artışı olduğu kaydedildi.
Raporda, yardıma muhtaç insanların çoğunluğunu, risk altındaki nüfusun oluşturduğu belirtildi.
Sudan'da geçiş sürecinin başladığı 2019’dan bu yana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle artan ekonomik kriz, ülke içinde uzun süreli yerinden edilen insanlar, sel, salgın hastalıklar ve şiddet olayları nedeniyle ülke genelindeki insani ihtiyaçların artış gösterdiği ifade edildi.
BM, tarihinin en büyük yardım çağrısında bulunarak gelecek yıl dünya genelinde çatışmaların ve yoksulluğun pençesinde kalmış 183 milyon kişiye hayat kurtaran yardım ulaştırabilmek için 41 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu bildirmişti.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths’in 2 Aralık’ta BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladığı BM 2022 Küresel İnsani Yardım Planı'na ilişkin raporda, dünya genelinde insani yardıma ihtiyaç duyanların sayısının her geçen yıl artmaya devam ettiği, 2022'de geçen yıla göre yüzde 17 artışla dünya genelinde toplam 274 milyon kişinin acil yardım ve korumaya ihtiyaç duyacağı bildirilmişti.
İnsani yardıma ihtiyaç duyan ülkeler arasında Afganistan, Suriye, Yemen, Etiyopya ve Sudan listenin ilk 5 sırasında yer alırken, BM'ye göre yardıma ihtiyaç duyanlar arasında Etiyopyalıların durumu 'en endişe verici' olarak nitelendirilmişti.
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