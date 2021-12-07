https://tr.sputniknews.com/20211207/bogazina-antep-fistigi-kacan-5-yasindaki-kiz-hayatini-kaybetti-1051521609.html
Boğazına Antep fıstığı kaçan 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Boğazına Antep fıstığı kaçan 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Gaziantep'te, Antep fıstığı yediği esnada soluk borusu tıkanan 5 yaşındaki Aleyna Kutlu, uzun süre nefessiz kaldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T13:10+0300
2021-12-07T13:10+0300
2021-12-07T13:10+0300
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gaziantep
kız
ölüm
antep
kız çocuğu
anne
112 acil servis
antep fıstığı
boğaz
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5 yaşındaki Aleyna Kutlu, annesi ve ablası ile beraber yaşadığı evde Antep fıstığı yerken, fıstık tanecikleri soluk borusunu tıkadı. 5 yaşındaki kız çocuğu, soluk borusunun tıkanması sonucu uzun süre nefessiz kaldı. Durumu fark eden annesi hemen 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, soluk borusu tıkanan küçük Aleyna’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Küçük Aleyna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Aleyna’nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211130/40-kiz-cocugunu-erken-evlilikten-kurtaran-muhtar-kimi-aileyi-ikna-ettik-kimi-dugunleri-bastik-1051295117.html
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gaziantep, kız, ölüm, antep, kız çocuğu, anne, 112 acil servis, antep fıstığı, boğaz
Boğazına Antep fıstığı kaçan 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Gaziantep'te, Antep fıstığı yediği esnada soluk borusu tıkanan 5 yaşındaki Aleyna Kutlu, uzun süre nefessiz kaldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
5 yaşındaki Aleyna Kutlu, annesi ve ablası ile beraber yaşadığı evde Antep fıstığı yerken, fıstık tanecikleri soluk borusunu tıkadı. 5 yaşındaki kız çocuğu, soluk borusunun tıkanması sonucu uzun süre nefessiz kaldı. Durumu fark eden annesi hemen 112 acil sağlık ekiplerine bilgi verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, soluk borusu tıkanan küçük Aleyna’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Küçük Aleyna, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Aleyna’nın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.