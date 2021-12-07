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https://tr.sputniknews.com/20211207/bursaspor-5-liradan-bilet-satacak-1051533076.html
Bursaspor 5 liradan bilet satacak
Bursaspor 5 liradan bilet satacak
Bursaspor Kulübü, Manisa FK maçı öncesi bilet fiyatlarından büyük indirime gitti. Yeşil-beyazlılar, kale arkaları ve maraton tribün biletlerini 5 liradan... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
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ekonomik kriz
bursaspor
bilet
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mali kriz
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Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Manisa FK maçı biletleri yarından itibaren satışa çıkacak. Yeşil-beyazlı kulüp, bu önemli müsabaka öncesi bilet fiyatlarını 5 TL’ye kadar indirdi.Daha önce 30 TL’den satışa çıkarttığı kale arkaları ile maraton tribünlerin de bilet fiyatı 5 TL olarak belirlendi. Bitci Timsah Park’ta ve yarın saat 11.00’den itibaren satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde belirlendi: 1963 Tribünü: 250 TL, Batı Alt Tribünü: 75 TL, VIP Tribün: 100 TL, Maraton Üst Tribün: 5 TL, Maraton Alt Tribün: 5 TL, Güney Kale Arkası Tribünü (Teksas): 5 TL, Tofaş Tribünü: 5 TL.”
https://tr.sputniknews.com/20210623/bursaspor-kulubu-yonetimi-bursaspor-teksastan-buyuktur-1044804407.html
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mali, ekonomik kriz, bursaspor, bilet, kriz, mali kriz, lira, ucuz

Bursaspor 5 liradan bilet satacak

17:03 07.12.2021 (güncellendi: 17:04 07.12.2021)
© AABursaspor - Logo - Amblem
Bursaspor - Logo - Amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
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Bursaspor Kulübü, Manisa FK maçı öncesi bilet fiyatlarından büyük indirime gitti. Yeşil-beyazlılar, kale arkaları ve maraton tribün biletlerini 5 liradan satışa çıkartacak.
Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Cumartesi günü oynanacak olan Bursaspor-Manisa FK maçı biletleri yarından itibaren satışa çıkacak. Yeşil-beyazlı kulüp, bu önemli müsabaka öncesi bilet fiyatlarını 5 TL’ye kadar indirdi.
Daha önce 30 TL’den satışa çıkarttığı kale arkaları ile maraton tribünlerin de bilet fiyatı 5 TL olarak belirlendi.
Bitci Timsah Park’ta ve yarın saat 11.00’den itibaren satışa çıkacak olan biletlerin fiyatları şu şekilde belirlendi:
1963 Tribünü: 250 TL, Batı Alt Tribünü: 75 TL, VIP Tribün: 100 TL, Maraton Üst Tribün: 5 TL, Maraton Alt Tribün: 5 TL, Güney Kale Arkası Tribünü (Teksas): 5 TL, Tofaş Tribünü: 5 TL.”
Bursaspor - Logo - Amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2021
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