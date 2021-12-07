https://tr.sputniknews.com/20211207/cesmede-hortum-evlerin-catilarini-ucurdu-1051531264.html

Çeşme'de hortum evlerin çatılarını uçurdu

Çeşme'de hortum evlerin çatılarını uçurdu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan hortum, evlerin çatılarına zarar verdi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T16:24+0300

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hortum

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Çeşme'nin Ovacık Mahallesinde, sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Çakıcı, hortum nedeniyle bir yazlık evin çatısının ciddi hasar gördüğünü, bazı yazlık evlerde de çatılardaki kiremitlerin uçtuğunu ve küçük bir hayvan damının da sundurmasının tahrip olduğunu açıkladı. Çakıcı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmadığını belirtti.Çeşme Belediyesi ekiplerinin hasar gören yazlık evin çatısının molozlarını temizlediklerini ifade eden Kaymakam Çakıcı, jandarma, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

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çeşme, fırtına, ege, çatı, akdeniz, hortum, hasar