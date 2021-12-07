https://tr.sputniknews.com/20211207/cesmede-hortum-evlerin-catilarini-ucurdu-1051531264.html
Çeşme'de hortum evlerin çatılarını uçurdu
Çeşme'de hortum evlerin çatılarını uçurdu
İzmir'in Çeşme ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan hortum, evlerin çatılarına zarar verdi. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T16:24+0300
2021-12-07T16:24+0300
2021-12-07T16:24+0300
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fırtına
ege
çatı
akdeniz
hortum
hasar
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Çeşme'nin Ovacık Mahallesinde, sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Çakıcı, hortum nedeniyle bir yazlık evin çatısının ciddi hasar gördüğünü, bazı yazlık evlerde de çatılardaki kiremitlerin uçtuğunu ve küçük bir hayvan damının da sundurmasının tahrip olduğunu açıkladı. Çakıcı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmadığını belirtti.Çeşme Belediyesi ekiplerinin hasar gören yazlık evin çatısının molozlarını temizlediklerini ifade eden Kaymakam Çakıcı, jandarma, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211207/antalyada-firtina-etkisini-artirdi-dev-dalgalar-olustu-agaclar-devrildi-1051523269.html
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çeşme, fırtına, ege, çatı, akdeniz, hortum, hasar
Çeşme'de hortum evlerin çatılarını uçurdu
İzmir'in Çeşme ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan hortum, evlerin çatılarına zarar verdi.
Çeşme'nin Ovacık Mahallesinde, sabah saatlerinde hortum çıktı. Hortum nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü.
Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Çakıcı, hortum nedeniyle bir yazlık evin çatısının ciddi hasar gördüğünü, bazı yazlık evlerde de çatılardaki kiremitlerin uçtuğunu ve küçük bir hayvan damının da sundurmasının tahrip olduğunu açıkladı. Çakıcı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve zarar gören büyükbaş ve küçükbaş hayvan olmadığını belirtti.
Çeşme Belediyesi ekiplerinin hasar gören yazlık evin çatısının molozlarını temizlediklerini ifade eden Kaymakam Çakıcı, jandarma, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de tespit çalışmalarına başladıklarını kaydetti.