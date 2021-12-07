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Cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra arkadaşını öldürdü
Cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra arkadaşını öldürdü
Ankara'da aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan 39 yaşındaki arkadaşı inşaat boyacısı Cengiz Alışlı'yı, tabancayla vurarak öldürüp kaçan 34 yaşındaki Murat... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T14:48+0300
2021-12-07T14:49+0300
cinayet
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Cengiz Alışlı, arkadaşlarıyla oturduğu kafeden eve gitmek için çıktığı sırada, cadde üzerinde duran plakasız motosikletin arkasında bulunan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Alışlı, çağrılan ambulansla kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı plakasız motosikleti olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş buldu. Yapılan araştırmada motosikletin sahibi olduğu tespit edilen Erol Atlı yakalanarak gözaltına alındı. Atlı ifadesinde, olay sırasında sadece motosikleti kullandığını, arkasında oturan Murat Ağarlı'nın ateş ettiğini söyledi.Murat Ağarlı, polisin çalışması sonucu Çankaya'da saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ağarlı, para meselesi yüzünden Alışlı'yı öldürdüğünü söyledi.Bu arada Murat Ağarlı'nın, yaklaşık 20 ayrı suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden mart ayında tahliye olduğu belirtildi. Murat Ağarlı ile motosikleti kullanan Erol Atlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ağarlı tutuklanırken, Atlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/benzedigi-kisiyi-oldurup-aracini-satan-sanigin-50-yil-hapsi-istendi-1051416182.html
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cinayet

Cezaevinden çıktıktan 8 ay sonra arkadaşını öldürdü

14:48 07.12.2021 (güncellendi: 14:49 07.12.2021)
© DHAArkadaşını öldüren Murat Ağarlı
Arkadaşını öldüren Murat Ağarlı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA
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Ankara'da aralarında alacak anlaşmazlığı bulunan 39 yaşındaki arkadaşı inşaat boyacısı Cengiz Alışlı'yı, tabancayla vurarak öldürüp kaçan 34 yaşındaki Murat Ağarlı, yaklaşık 1 ay sonra yakalanıp tutuklandı. Ağarlı’nın uyuşturucudan girdiği cezaevinden mart ayında tahliye olduğu belirtildi.
Cengiz Alışlı, arkadaşlarıyla oturduğu kafeden eve gitmek için çıktığı sırada, cadde üzerinde duran plakasız motosikletin arkasında bulunan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
Vücuduna 4 kurşun isabet eden Alışlı, çağrılan ambulansla kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kullandığı plakasız motosikleti olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş buldu. Yapılan araştırmada motosikletin sahibi olduğu tespit edilen Erol Atlı yakalanarak gözaltına alındı. Atlı ifadesinde, olay sırasında sadece motosikleti kullandığını, arkasında oturan Murat Ağarlı'nın ateş ettiğini söyledi.
Murat Ağarlı, polisin çalışması sonucu Çankaya'da saklandığı evde gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ağarlı, para meselesi yüzünden Alışlı'yı öldürdüğünü söyledi.
Bu arada Murat Ağarlı'nın, yaklaşık 20 ayrı suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden mart ayında tahliye olduğu belirtildi. Murat Ağarlı ile motosikleti kullanan Erol Atlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ağarlı tutuklanırken, Atlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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