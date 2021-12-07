https://tr.sputniknews.com/20211207/cin-talibanin-6-maddelik-kadin-haklari-kararnamesinden-memnun-1051510917.html
Çin, Taliban'ın 6 maddelik 'kadın hakları' kararnamesinden memnun
Çin, Taliban'ın 6 maddelik 'kadın hakları' kararnamesinden memnun
Çin Dışişleri, Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin ilan ettiği kadın hakları kararnamesini olumlu karşıladığını duyurdu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T04:32+0300
2021-12-07T04:32+0300
2021-12-07T04:59+0300
taliban kontrolünde afganistan
çin
taliban
kadın hakları
cao licien
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin onayıyla duyurulan kadın hakları konulu 6 maddelik kararnameye ilişkin değerlendirmede bulundu.Sözcü Cao, kararnamede, kadınlara miras ve evlilik konusunda haklar tanındığının, kadınların asil ve özgür olarak tanımlandığının, mal gibi alınıp satılamayacağının ve evliliğe zorlanamayacağının vurguladığını kaydetti.Cao, kadın haklarını ve çıkarlarını güvence altına almaya yönelik çabanın takdir edilmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğini belirtti.Kararnamenin kadınların ezilmemesi ve haklarından mahrum edilmemesi gerektiği görüşünü perçinlediğini dile getiren Cao, "Çin, Afganistan'ın dost komşusu olarak kararnamenin uygulamaya geçirileceğini ve kadınlar ile çocuklarınkiler de dahil temel insan haklarının güvenceye alınacağını umut etmektedir. Afgan halkının çıkarı ve uluslararası toplumun ortak beklentisi bu yöndedir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/taliban-yonetimi-ile-100-gun-afganistanda-neler-degisti-1051426983.html
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çin, taliban, kadın hakları, cao licien
Çin, Taliban'ın 6 maddelik 'kadın hakları' kararnamesinden memnun
04:32 07.12.2021 (güncellendi: 04:59 07.12.2021)
Çin Dışişleri, Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin ilan ettiği kadın hakları kararnamesini olumlu karşıladığını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin onayıyla duyurulan kadın hakları konulu 6 maddelik kararnameye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sözcü Cao, kararnamede, kadınlara miras ve evlilik konusunda haklar tanındığının, kadınların asil ve özgür olarak tanımlandığının, mal gibi alınıp satılamayacağının ve evliliğe zorlanamayacağının vurguladığını kaydetti.
Cao, kadın haklarını ve çıkarlarını güvence altına almaya yönelik çabanın takdir edilmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kararnamenin kadınların ezilmemesi ve haklarından mahrum edilmemesi gerektiği görüşünü perçinlediğini dile getiren Cao, "Çin, Afganistan'ın dost komşusu olarak kararnamenin uygulamaya geçirileceğini ve kadınlar ile çocuklarınkiler de dahil temel insan haklarının güvenceye alınacağını umut etmektedir. Afgan halkının çıkarı ve uluslararası toplumun ortak beklentisi bu yöndedir" ifadelerini kullandı.