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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211207/cin-talibanin-6-maddelik-kadin-haklari-kararnamesinden-memnun-1051510917.html
Çin, Taliban'ın 6 maddelik 'kadın hakları' kararnamesinden memnun
Çin, Taliban'ın 6 maddelik 'kadın hakları' kararnamesinden memnun
Çin Dışişleri, Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin ilan ettiği kadın hakları kararnamesini olumlu karşıladığını duyurdu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T04:32+0300
2021-12-07T04:59+0300
taliban kontrolünde afganistan
çin
taliban
kadın hakları
cao licien
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin onayıyla duyurulan kadın hakları konulu 6 maddelik kararnameye ilişkin değerlendirmede bulundu.Sözcü Cao, kararnamede, kadınlara miras ve evlilik konusunda haklar tanındığının, kadınların asil ve özgür olarak tanımlandığının, mal gibi alınıp satılamayacağının ve evliliğe zorlanamayacağının vurguladığını kaydetti.Cao, kadın haklarını ve çıkarlarını güvence altına almaya yönelik çabanın takdir edilmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğini belirtti.Kararnamenin kadınların ezilmemesi ve haklarından mahrum edilmemesi gerektiği görüşünü perçinlediğini dile getiren Cao, "Çin, Afganistan'ın dost komşusu olarak kararnamenin uygulamaya geçirileceğini ve kadınlar ile çocuklarınkiler de dahil temel insan haklarının güvenceye alınacağını umut etmektedir. Afgan halkının çıkarı ve uluslararası toplumun ortak beklentisi bu yöndedir" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211203/taliban-yonetimi-ile-100-gun-afganistanda-neler-degisti-1051426983.html
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çin, taliban, kadın hakları, cao licien

Çin, Taliban'ın 6 maddelik 'kadın hakları' kararnamesinden memnun

04:32 07.12.2021 (güncellendi: 04:59 07.12.2021)
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Çin Dışişleri, Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin ilan ettiği kadın hakları kararnamesini olumlu karşıladığını duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin onayıyla duyurulan kadın hakları konulu 6 maddelik kararnameye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sözcü Cao, kararnamede, kadınlara miras ve evlilik konusunda haklar tanındığının, kadınların asil ve özgür olarak tanımlandığının, mal gibi alınıp satılamayacağının ve evliliğe zorlanamayacağının vurguladığını kaydetti.
Cao, kadın haklarını ve çıkarlarını güvence altına almaya yönelik çabanın takdir edilmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Kararnamenin kadınların ezilmemesi ve haklarından mahrum edilmemesi gerektiği görüşünü perçinlediğini dile getiren Cao, "Çin, Afganistan'ın dost komşusu olarak kararnamenin uygulamaya geçirileceğini ve kadınlar ile çocuklarınkiler de dahil temel insan haklarının güvenceye alınacağını umut etmektedir. Afgan halkının çıkarı ve uluslararası toplumun ortak beklentisi bu yöndedir" ifadelerini kullandı.
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
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