https://tr.sputniknews.com/20211207/cin-talibanin-6-maddelik-kadin-haklari-kararnamesinden-memnun-1051510917.html

Çin, Taliban'ın 6 maddelik 'kadın hakları' kararnamesinden memnun

Çin, Taliban'ın 6 maddelik 'kadın hakları' kararnamesinden memnun

Çin Dışişleri, Afganistan'da Taliban'ın kurduğu geçici hükümetin ilan ettiği kadın hakları kararnamesini olumlu karşıladığını duyurdu. 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T04:32+0300

2021-12-07T04:32+0300

2021-12-07T04:59+0300

taliban kontrolünde afganistan

çin

taliban

kadın hakları

cao licien

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Taliban lideri Molla Hibetullah Ahundzade'nin onayıyla duyurulan kadın hakları konulu 6 maddelik kararnameye ilişkin değerlendirmede bulundu.Sözcü Cao, kararnamede, kadınlara miras ve evlilik konusunda haklar tanındığının, kadınların asil ve özgür olarak tanımlandığının, mal gibi alınıp satılamayacağının ve evliliğe zorlanamayacağının vurguladığını kaydetti.Cao, kadın haklarını ve çıkarlarını güvence altına almaya yönelik çabanın takdir edilmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğini belirtti.Kararnamenin kadınların ezilmemesi ve haklarından mahrum edilmemesi gerektiği görüşünü perçinlediğini dile getiren Cao, "Çin, Afganistan'ın dost komşusu olarak kararnamenin uygulamaya geçirileceğini ve kadınlar ile çocuklarınkiler de dahil temel insan haklarının güvenceye alınacağını umut etmektedir. Afgan halkının çıkarı ve uluslararası toplumun ortak beklentisi bu yöndedir" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211203/taliban-yonetimi-ile-100-gun-afganistanda-neler-degisti-1051426983.html

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çin, taliban, kadın hakları, cao licien