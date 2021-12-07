CNN: ABD, vatandaşlarını Ukrayna’dan tahliye etme yollarını araştırıyor

CNN’in haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünen ABD’li yetkililer, Amerikan vatandaşlarını Ukrayna’dan tahliye etme seçeneklerini araştırıyor.CNN’in haberinde, “Biden yönetimi, Rusya'nın ülkeyi işgal etmesi ve ciddi bir güvenlik durumu yaratması olasılığına karşı, Amerikan vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye edilmesi yollarını araştırıyor” ifadeleri kullanıldı.ABD makamlarının, Afganistan'daki Amerikan vatandaşlarının tahliyesi sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle böyle bir karar almış olabileceği belirtildi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların endişe yarattığını belirtmiş ve Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı olmadığını bir kez daha dile getirmişti.
Amerikan CNN televizyonu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünen ABD’li yetkililerin, vatandaşlarını bu ülkeden tahliye etme yollarını araştırdığını aktardı.
CNN’in haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünen ABD’li yetkililer, Amerikan vatandaşlarını Ukrayna’dan tahliye etme seçeneklerini araştırıyor.
CNN’in haberinde, “Biden yönetimi, Rusya'nın ülkeyi işgal etmesi ve ciddi bir güvenlik durumu yaratması olasılığına karşı, Amerikan vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye edilmesi yollarını araştırıyor” ifadeleri kullanıldı.
ABD makamlarının, Afganistan'daki Amerikan vatandaşlarının tahliyesi sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle böyle bir karar almış olabileceği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların endişe yarattığını belirtmiş ve Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmanın bir tarafı olmadığını bir kez daha dile getirmişti.