https://tr.sputniknews.com/20211207/cnn-turk-pkkli-olduruldu-haberinde-sanatci-ferhat-tuncun-fotografini-kullandi-1051527911.html

CNN Türk 'PKK'lı öldürüldü' haberinde sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı

CNN Türk 'PKK'lı öldürüldü' haberinde sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı

CNN Türk televizyonu, Bakanlığın "PKK'li Ferhat Tunç öldürüldü" bilgisini haberleştirirken sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını paylaştı. Sanatçı Ferhat Tunç... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T15:18+0300

2021-12-07T15:18+0300

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın 'Gap-Rıha eyalet sorumlusu' olduğu belirtilen Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini duyurdu. CNN Türk, açıklamanın haberleştirildiği YouTube videosunda, "PKK'nın üst düzey kadrosuna büyük darbe" başlığıyla sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı. CNN Türk'ün fotoğraf kullanımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, sanatçı Ferhat Tunç'tan açıklama geldi.Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, PKK'lı Ferhat Tunç adlı bir gencin yaşamını yitirdiğini iddia etti. İktidar güdümündeki medya ise haberi benim fotoğrafımı kullanarak, iktidar yanlıları da hesabımı etiketleyerek servis etti. Ölümü her türlü kirli çıkar ve algıları için kullananları kınıyorum" mesajını paylaştı. Avukatının konuyla ilgili açıklama yapacağını belirten Tunç, konuyu yargıyı taşıyacağını duyurarak, "Kandan ve ölümden beslenenlerden çok yakında kurtulmak umuduyla" dedi.Tunç'un avukatı ise müvekkilinin hedef gösterilmeye çalışıldığını ve bilinçli bir şekilde yaşam hakkının tehlikeye atıldığını belirterek, gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

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cnn türk, pkk, haber, ferhat tunç