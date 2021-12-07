Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Moskova'daki bir halk merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/cnn-turk-pkkli-olduruldu-haberinde-sanatci-ferhat-tuncun-fotografini-kullandi-1051527911.html
CNN Türk 'PKK'lı öldürüldü' haberinde sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı
CNN Türk 'PKK'lı öldürüldü' haberinde sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı
CNN Türk televizyonu, Bakanlığın "PKK'li Ferhat Tunç öldürüldü" bilgisini haberleştirirken sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını paylaştı. Sanatçı Ferhat Tunç... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:18+0300
2021-12-07T15:18+0300
cnn türk
türkiye
pkk
haber
ferhat tunç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103058/42/1030584273_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_d81562e4efeaa791e1495b99d44b69b0.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın 'Gap-Rıha eyalet sorumlusu' olduğu belirtilen Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini duyurdu. CNN Türk, açıklamanın haberleştirildiği YouTube videosunda, "PKK'nın üst düzey kadrosuna büyük darbe" başlığıyla sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı. CNN Türk'ün fotoğraf kullanımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, sanatçı Ferhat Tunç'tan açıklama geldi.Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, PKK'lı Ferhat Tunç adlı bir gencin yaşamını yitirdiğini iddia etti. İktidar güdümündeki medya ise haberi benim fotoğrafımı kullanarak, iktidar yanlıları da hesabımı etiketleyerek servis etti. Ölümü her türlü kirli çıkar ve algıları için kullananları kınıyorum" mesajını paylaştı. Avukatının konuyla ilgili açıklama yapacağını belirten Tunç, konuyu yargıyı taşıyacağını duyurarak, "Kandan ve ölümden beslenenlerden çok yakında kurtulmak umuduyla" dedi.Tunç'un avukatı ise müvekkilinin hedef gösterilmeye çalışıldığını ve bilinçli bir şekilde yaşam hakkının tehlikeye atıldığını belirterek, gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını açıkladı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103058/42/1030584273_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_8e1169c9b028b6de2ade3a0135a389d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
cnn türk, pkk, haber, ferhat tunç

CNN Türk 'PKK'lı öldürüldü' haberinde sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı

15:18 07.12.2021
© TwitterFerhat Tunç
Ferhat Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© Twitter
Abone ol
CNN Türk televizyonu, Bakanlığın "PKK'li Ferhat Tunç öldürüldü" bilgisini haberleştirirken sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını paylaştı. Sanatçı Ferhat Tunç konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada terör örgütü PKK'nın 'Gap-Rıha eyalet sorumlusu' olduğu belirtilen Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu ölü ele geçirildiğini duyurdu.
CNN Türk, açıklamanın haberleştirildiği YouTube videosunda, "PKK'nın üst düzey kadrosuna büyük darbe" başlığıyla sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı. CNN Türk'ün fotoğraf kullanımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, sanatçı Ferhat Tunç'tan açıklama geldi.
Tunç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, PKK'lı Ferhat Tunç adlı bir gencin yaşamını yitirdiğini iddia etti. İktidar güdümündeki medya ise haberi benim fotoğrafımı kullanarak, iktidar yanlıları da hesabımı etiketleyerek servis etti. Ölümü her türlü kirli çıkar ve algıları için kullananları kınıyorum" mesajını paylaştı.
Avukatının konuyla ilgili açıklama yapacağını belirten Tunç, konuyu yargıyı taşıyacağını duyurarak, "Kandan ve ölümden beslenenlerden çok yakında kurtulmak umuduyla" dedi.
Tunç'un avukatı ise müvekkilinin hedef gösterilmeye çalışıldığını ve bilinçli bir şekilde yaşam hakkının tehlikeye atıldığını belirterek, gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını açıkladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:26Moskova'daki bir halk merkezinde silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
16:24Çeşme'de hortum evlerin çatılarını uçurdu
16:21ABD'li koleksiyonerin çalıntı eserlerine el kondu: Anadolu kökenli 14 eser Türkiye'ye iade edilecek
16:12Rus ve Belarus savaş uçaklarından Belarus sınırı boyunca devriye uçuşu
16:12NASA biberlerle uzayda iki dünya rekoru kırdı
16:06Kırım kıyıları yakınlarında ABD'ye ait keşif uçağı görüldü
16:00Usta daha dokunmadan tuğlalar toza döndü: 'Müteahhitin suçu yok, fabrikadan böyle geliyor'
15:59Ayasofya'nın kedisi Kılıç kayboldu
15:58Balkanlar'da Kovid-19 vakalarında ve ölümlerde artış gözleniyor
15:55Motorine 66 kuruş zam
15:50'Kara Cuma'da en çok temizlik ürünleri ve mama alışverişi yapıldı
15:49Erdoğan: Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz
15:45Siyasi ortaklıktan ekonomik ve askeri işbirliğine: Türkiye-Katar ilişkileri nasıl gelişti?
15:36Belediyenin yayın sistemine sızıp sabaha kadar İstiklal Marşı çaldılar
15:32'İkiz plakalı' taksiye 20 bin lira ceza
15:29Mahalle muhtarı olan eski sevgilisi tarafından tehdit edilen kadın: Kafama ve çeneme silahla vurdu
15:22Basra'da 4 kişinin öldüğü saldırı sonrası 3 günlük yas kararı
15:21Kasım'da ‘yaşlı otomobiller’ daha çok sattı
15:18CNN Türk 'PKK'lı öldürüldü' haberinde sanatçı Ferhat Tunç'un fotoğrafını kullandı
15:12THY'nin Frankfurt-İstanbul seferini yapan uçağı arıza nedeniyle iniş sırasında tehlike atlattı