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Edirne'de 'altyapı yetersizliği' tepkisi: Su dolu caddeye ağ attılar
Edirne'de 'altyapı yetersizliği' tepkisi: Su dolu caddeye ağ attılar
Edirne'de, altyapının yetersiz olduğunu savunan 2 kişi, yağmur nedeniyle suyla dolan caddeye balık ağı attı. İkiliden bu anları kaydeden Yazıcı, belediyenin 3... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T18:45+0300
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türkiye
edirne
yağmur
edirne belediyesi
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Edirne'de 2 günden bu yana yağan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.Kocasinan Mahallesi'nde, biriken yağmur sularını gören ve altyapı sorununun çözülmemesine tepki göstermek isteyen Hakan Yazıcı ve Zekeriya Kurt, Dr. Ahmet Zafer Sokak'a serpme yöntemiyle balık ağı attı. İkiliden bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Hakan Yazıcı, amaçlarının altyapı sorununun 3 yıldır çözülememesine tepki göstermek olduğunu söyledi.Nakliyeci Hakan Yazıcı, olayın tamamın anlık geliştiğini belirterek, "Çünkü biz arabamızda sürekli serpmeyi gezdiriyoruz. Dedim ki 'Şuraya bir serpme atalım, belki balık çıkar' ama bilseydim 3-5 tane hamsi alırdım da balık atardım su içerisine, hakikaten burada balık geziyor, derdim. Böyle bir çekim yapalım, dedik; bu da sosyal medyada gündem oldu" dedi.17 yıldır Edirne'de yaşadığını söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu:Edirne'de kentin birçok noktasında aynı sorunun olduğunu gördüklerini belirten Yazıcı, "Sadece ana cadde üzerine ışıklandırma yapmakla bunun adı hizmet olamaz. Bugün Edirne'nin hangi sokağına girerseniz girin, aynı rezaleti görecektir. Edirne kesinlikle buna layık değil. Dümdüz bir şehre hizmet edilemiyor, asfalt yapılamıyor. Yapılan asfaltlar da ilk su basmasında gidiyor. Bu kadar görmezlikten gelinmez" dedi.Öte yandan 2 günden bu yana yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Pazartesi günü metrekareye 8.4 kilogram yağış düşen kentte bugün ise metrekareye 3,6 kilogram yağış düştü.
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edirne, yağmur, edirne belediyesi, ağ

Edirne'de 'altyapı yetersizliği' tepkisi: Su dolu caddeye ağ attılar

18:45 07.12.2021 (güncellendi: 19:06 07.12.2021)
© DHAEdirne, yağmur sonrası
Edirne, yağmur sonrası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA
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Edirne'de, altyapının yetersiz olduğunu savunan 2 kişi, yağmur nedeniyle suyla dolan caddeye balık ağı attı. İkiliden bu anları kaydeden Yazıcı, belediyenin 3 yıldır çözemediği altyapı sorununa tepki gösterdiklerini belirterek, "Yağmur çok yağdı ve sokak ortasında su birikti. Biz de o suya bir serpme atalım, dedik ve böyle bir video çektik" dedi.
Edirne'de 2 günden bu yana yağan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.
Kocasinan Mahallesi'nde, biriken yağmur sularını gören ve altyapı sorununun çözülmemesine tepki göstermek isteyen Hakan Yazıcı ve Zekeriya Kurt, Dr. Ahmet Zafer Sokak'a serpme yöntemiyle balık ağı attı.
İkiliden bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Hakan Yazıcı, amaçlarının altyapı sorununun 3 yıldır çözülememesine tepki göstermek olduğunu söyledi.
Nakliyeci Hakan Yazıcı, olayın tamamın anlık geliştiğini belirterek, "Çünkü biz arabamızda sürekli serpmeyi gezdiriyoruz. Dedim ki 'Şuraya bir serpme atalım, belki balık çıkar' ama bilseydim 3-5 tane hamsi alırdım da balık atardım su içerisine, hakikaten burada balık geziyor, derdim. Böyle bir çekim yapalım, dedik; bu da sosyal medyada gündem oldu" dedi.
17 yıldır Edirne'de yaşadığını söyleyen Yazıcı, şöyle konuştu:
"Osmanlı'ya 90 yıla yakın başkentlik yapmış bir şehirde yaşıyoruz. Yalnız şöyle bir şey var, mesleğim gereği bugün Türkiye'nin her tarafını geziyorum. Edirne kadar asayiş konusunda huzurlu ve güzel bir şehir görmedim. Lakin 3 yıldır bitmeyen bu altyapı sorunu bir türlü çözülemiyor. Yazın tozdan oturamıyoruz, kışın da çamurdan hiçbir yere gidemiyoruz. Dün de yağmur çok yağdı ve sokak ortasında su birikti. Biz de o suya bir serpme atalım, dedik; böyle bir video çekelim dedik. Tarihe, 90 yıllık başkentlik yapan bu güzel şehir bu şekilde mi yönetilmeye layık, Edirne'nin insanları bunlara mı layık? Buna daha güzel çözümler getirilmeli"
Edirne'de kentin birçok noktasında aynı sorunun olduğunu gördüklerini belirten Yazıcı, "Sadece ana cadde üzerine ışıklandırma yapmakla bunun adı hizmet olamaz. Bugün Edirne'nin hangi sokağına girerseniz girin, aynı rezaleti görecektir. Edirne kesinlikle buna layık değil. Dümdüz bir şehre hizmet edilemiyor, asfalt yapılamıyor. Yapılan asfaltlar da ilk su basmasında gidiyor. Bu kadar görmezlikten gelinmez" dedi.
Öte yandan 2 günden bu yana yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Pazartesi günü metrekareye 8.4 kilogram yağış düşen kentte bugün ise metrekareye 3,6 kilogram yağış düştü.
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