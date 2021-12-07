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Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
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https://tr.sputniknews.com/20211207/ekonomist-baris-urkun-merkez-bankasi-50-100-baz-puan-araliginda-indirim-yapabilir-1051522812.html
Ekonomist Ürkün: Merkez Bankası 50-100 baz puan aralığında indirim yapabilir
Ekonomist Ürkün: Merkez Bankası 50-100 baz puan aralığında indirim yapabilir
Ekonomist Ürkün, “Aralık ayında sınırlı bir alan kaldığından bahsedildi ama bu faiz indirimi geleceğine ilişkin bir mesajı da içeriyordu açıkçası. Gelme... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T13:28+0300
2021-12-07T13:45+0300
seyir hali
radyo
faiz indirimi
merkez bankası
risk
sermaye
kur
bist-100
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Ekonomist Barış Ürkün: Merkez Bankası 50-100 baz puan aralığında indirim yapabilir
07.12.2021 SEYİR HALİ
Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirmeme olasılığına dair açıklamasını, kur artışıyla mücadeleyi ve BIST 100 endeksini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Ürkün, TCMB Para Politikası Kurulu’nun 16 Aralık’taki toplantısında 50-100 baz puan faiz indirimi olabileceğini söyledi.Ürkün, TCMB Başkanı’nın ‘faiz indirmeme’ olasılığı açıklamasını “Dün sabah saatlerinde bu haber geldi, biz de gördük. Biz de bu toplantıya katıldık, böyle bir mesaj açıkçası almadık. Kura bir etkisi olduğunu da görmedik. Piyasaların bu açıklamayı çok da dikkate aldığını açıkçası düşünmüyorum. Baktığımızda durum ve girilen yol biraz belli, faiz konusunda indirimlerin devam potansiyeli olduğuna ve açıklamaların defaatle yapıldığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından da bunları görebiliyoruz. Son toplantı metninde de gördük. Aralık ayında sınırlı bir alan kaldığından bahsedildi ama bu da faiz indirimi geleceğine ilişkin bir mesajı da içeriyordu açıkçası. Kurun seviyesine de bakmak lazım, kur 13.80’leri test ettikten sonra Merkez Bankası’nın müdahalesi geldi. Buradan hareketle mi yabancı kuruluşlar böyle bir yorum çıkartmak istediler? Yukarı çıkmasını istemiyor ve böyle bir sinyal mi vermek istiyor? Benim algıladığım böyle bir mesajın verilmediği yönünde, gelme ihtimalinin hala 50-100 baz puan bir alanda olduğunu düşünüyorum” diye yorumladı.‘Kurla kısa vadede mücadele için uyguladığımız politikanın tersi gerekiyor’Ürkün, kurla mücadele konusunda “Kurla mücadele etmek için kısa vadede atılacak adımlar belli, tekrardan dışarıdan sermaye çekebilmek için şu anda uyguladığımız politikanın tersini uygulamamız gerekiyor. Şu anda girmiş olduğumuz yol oraya işaret etmiyor. Kurun kademe kademe yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. 13.90-13.80’lere geldiği yerde de kurda bir duruş oldu. Şimdi daha yukarı gitmiyor. Büyük ihtimalle 16 Aralıktan çıkacak sonucu şu an bekliyor diye düşünüyorum” diye konuştu.‘BIST 100, 2000’e potansiyel taşıyor’BIST 100’ün 2000’e yükselme potansiyeli taşıdığını söyleyen Ürkün, endekse etki eden etkenleri sıraladı:“Yurtdışı piyasaları pozitif, Amerikan vadeleri yükselişte ve Asya da yukarı yönlü hareket ediyor. Endeksin yükselişle başlaması yüksek ihtimal, böyle bir şey söyleyebiliriz. Omikron varyantı endişesi var. Çin’in karşılık oranlarını indirmesinin verdiği moral var. Bunların etkisi içeriye dönük baktığımızda risk iştahı 18 Ekim’den beri bir araya 26 Kasım varyant haberi haricinde yükseliş devam ediyor. Dediğiniz haberlerin etkili olabileceğini ben de düşünüyorum. Beklentiler fiyatları etkiliyor. Dolar bazında ucuz olmasının etkisi var. Yabancıların ilgi göstermesinin etkisi var. Önemli etkenlerden birisi de bunun verdiği doping etkisiyle yerel yatırımcı da parasının değerini korumak adına biraz da borsaya aşina yatırımcının o tarafa yönelmesinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Endeksin 2000’e doğru potansiyel taşıdığını ben de açıkçası düşünmeye başladım”
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Ali Çağatay
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radyo, faiz indirimi, merkez bankası, risk, sermaye, kur, bist-100, аудио

Ekonomist Ürkün: Merkez Bankası 50-100 baz puan aralığında indirim yapabilir

13:28 07.12.2021 (güncellendi: 13:45 07.12.2021)
SEYİR HALİ
Ekonomist Barış Ürkün: Merkez Bankası 50-100 baz puan aralığında indirim yapabilir
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Ekonomist Ürkün, “Aralık ayında sınırlı bir alan kaldığından bahsedildi ama bu faiz indirimi geleceğine ilişkin bir mesajı da içeriyordu açıkçası. Gelme ihtimalinin hala 50-100 baz puan bir alanda olduğunu düşünüyorum. 13.90-13.80’lere geldiği yerde kurda bir duruş oldu. Büyük ihtimalle 16 Aralık’tan çıkacak sonucu bekliyor” ifadelerini kullandı.
Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirmeme olasılığına dair açıklamasını, kur artışıyla mücadeleyi ve BIST 100 endeksini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi. Ürkün, TCMB Para Politikası Kurulu’nun 16 Aralık’taki toplantısında 50-100 baz puan faiz indirimi olabileceğini söyledi.
Ürkün, TCMB Başkanı’nın ‘faiz indirmeme’ olasılığı açıklamasını “Dün sabah saatlerinde bu haber geldi, biz de gördük. Biz de bu toplantıya katıldık, böyle bir mesaj açıkçası almadık. Kura bir etkisi olduğunu da görmedik. Piyasaların bu açıklamayı çok da dikkate aldığını açıkçası düşünmüyorum. Baktığımızda durum ve girilen yol biraz belli, faiz konusunda indirimlerin devam potansiyeli olduğuna ve açıklamaların defaatle yapıldığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından da bunları görebiliyoruz. Son toplantı metninde de gördük. Aralık ayında sınırlı bir alan kaldığından bahsedildi ama bu da faiz indirimi geleceğine ilişkin bir mesajı da içeriyordu açıkçası. Kurun seviyesine de bakmak lazım, kur 13.80’leri test ettikten sonra Merkez Bankası’nın müdahalesi geldi. Buradan hareketle mi yabancı kuruluşlar böyle bir yorum çıkartmak istediler? Yukarı çıkmasını istemiyor ve böyle bir sinyal mi vermek istiyor? Benim algıladığım böyle bir mesajın verilmediği yönünde, gelme ihtimalinin hala 50-100 baz puan bir alanda olduğunu düşünüyorum” diye yorumladı.

‘Kurla kısa vadede mücadele için uyguladığımız politikanın tersi gerekiyor’

Ürkün, kurla mücadele konusunda “Kurla mücadele etmek için kısa vadede atılacak adımlar belli, tekrardan dışarıdan sermaye çekebilmek için şu anda uyguladığımız politikanın tersini uygulamamız gerekiyor. Şu anda girmiş olduğumuz yol oraya işaret etmiyor. Kurun kademe kademe yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. 13.90-13.80’lere geldiği yerde de kurda bir duruş oldu. Şimdi daha yukarı gitmiyor. Büyük ihtimalle 16 Aralıktan çıkacak sonucu şu an bekliyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘BIST 100, 2000’e potansiyel taşıyor’

BIST 100’ün 2000’e yükselme potansiyeli taşıdığını söyleyen Ürkün, endekse etki eden etkenleri sıraladı:
“Yurtdışı piyasaları pozitif, Amerikan vadeleri yükselişte ve Asya da yukarı yönlü hareket ediyor. Endeksin yükselişle başlaması yüksek ihtimal, böyle bir şey söyleyebiliriz. Omikron varyantı endişesi var. Çin’in karşılık oranlarını indirmesinin verdiği moral var. Bunların etkisi içeriye dönük baktığımızda risk iştahı 18 Ekim’den beri bir araya 26 Kasım varyant haberi haricinde yükseliş devam ediyor. Dediğiniz haberlerin etkili olabileceğini ben de düşünüyorum. Beklentiler fiyatları etkiliyor. Dolar bazında ucuz olmasının etkisi var. Yabancıların ilgi göstermesinin etkisi var. Önemli etkenlerden birisi de bunun verdiği doping etkisiyle yerel yatırımcı da parasının değerini korumak adına biraz da borsaya aşina yatırımcının o tarafa yönelmesinin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Endeksin 2000’e doğru potansiyel taşıdığını ben de açıkçası düşünmeye başladım”
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