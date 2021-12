Emine Erdoğan: Yeşil kalkınmanın öncülerinin kadınlar olacağına canıgönülden inanıyorum

https://tr.sputniknews.com/20211207/emine-erdogan-yesil-kalkinmanin-onculerinin-kadinlar-olacagina-canigonulden-inaniyorum-1051520046.html

Emine Erdoğan, Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından ‘Daha iyi bir dünya için çalışmak’ temasıyla düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi kapsamındaki ‘Kadın, Ekonomi, Bilim ve Hukuk’ başlıklı panele bir video mesaj gönderdi. Panelde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ile eski Lübnan Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad de yer aldı.‘Kalkınmanın ön koşulu kadınların ekonomiden sosyal alana kadar tüm sahalarda güçlendirilmesidir’Daha iyi bir dünya beklentisinin çok boyutlu temalar içeren bir konu olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:Erdoğan, dünya tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan Kovid-19 salgınında 2 senenin geride kaldığını dile getirerek, 2 sene önceki dünyaya kıyasla bambaşka bir gerçeklik içinde yaşanıldığını söyledi.‘İklim değişikliği konusu, öncelikli meselelerimizdendir’Hızlı değişimin, hayatın her alanında kendini gösterdiğini ve yeni bir geleceğin temellerini attığını belirten Erdoğan, "Bu noktada geleceğin getireceklerine maruz kalmak değil, geleceği herkesin adil yaşayabilmesi için şekillendirmek durumundayız. Bu çerçevede etkisini hemen her alanda gördüğümüz iklim değişikliği konusu, öncelikli meselelerimizdendir. Zira yaptığımız tüm planlar, kurduğumuz tüm hayaller ancak elimizde yaşanabilir bir dünya varsa gerçek olacak" diye konuştu.‘Kadınların sosyal ve politik olarak iyi konumda olduğu ülkelerde düşük karbon emisyonu gözlemleniyor’Erdoğan, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin son raporunun, insanlık için "kırmızı alarm" niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:Emine Erdoğan, ekonominin kadın liderlerine, "Çevreye sıfır olumsuz etki ilkesiyle büyüyen, sürdürülebilir şirketler olma yolunda lütfen sektörlerinizi çevre dostu hale getirin. Böylece daha iyi bir dünyanın mimarı olun" çağrısında bulundu.Türkiye'nin 2053'te ‘net sıfır emisyon’ hedefini açıkladığını hatırlatan Erdoğan, "Yeşil Kalkınma Hamlemiz resmi olarak başladı ve bu hamle ülkemizde olduğu kadar bölgemizde de hayatın her alanını dönüştürecek yeni bir dönemdir. Şahsen takip ettiğim Sıfır Atık Projesi de başladığımız 2017 yılından bugüne tüm hedeflerini zamanından önce yakaladı. 2023'te projemizi tüm ülkemizde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz gibi 2050'de atıkların düzenli depolama ile bertarafına son vermiş olacağız" dedi.Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

