https://tr.sputniknews.com/20211207/endonezyadaki-yanardag-patlamasinda-olu-sayisi-34e-cikti--1051516446.html

Endonezya'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 34'e çıktı

Endonezya'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 34'e çıktı

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması üzerine ara verilen arama kurtarma çalışmaları tekrar başlatılırken can kaybı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-07T11:02+0300

2021-12-07T11:02+0300

2021-12-07T11:04+0300

endonezya

patlama

ölü

semeru yanardağı

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Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı’nda cumartesi günü meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Adadaki en yüksek dağlardan biri olan Semeru Yanardağı patlamasında son verilere göre can kaybı sayısı 34’e yükseldi. Arama Kurtarma Operasyon Başkanı I Wayan Suyatna patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Durumu kritik olan 26 kişi ve hafif yaralanan 82 kişinin ise tedavileri sürüyor. Dün de Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari de patlama nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı. 'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211206/1051480990.html

endonezya

semeru yanardağı

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endonezya, patlama, ölü, semeru yanardağı