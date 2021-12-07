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https://tr.sputniknews.com/20211207/endonezyadaki-yanardag-patlamasinda-olu-sayisi-34e-cikti--1051516446.html
Endonezya'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 34'e çıktı
Endonezya'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 34'e çıktı
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması üzerine ara verilen arama kurtarma çalışmaları tekrar başlatılırken can kaybı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T11:02+0300
2021-12-07T11:04+0300
endonezya
patlama
ölü
semeru yanardağı
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Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı’nda cumartesi günü meydana gelen patlamada bilanço artıyor. Adadaki en yüksek dağlardan biri olan Semeru Yanardağı patlamasında son verilere göre can kaybı sayısı 34’e yükseldi. Arama Kurtarma Operasyon Başkanı I Wayan Suyatna patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Durumu kritik olan 26 kişi ve hafif yaralanan 82 kişinin ise tedavileri sürüyor. Dün de Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari de patlama nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı. 'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211206/1051480990.html
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endonezya, patlama, ölü, semeru yanardağı

Endonezya'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 34'e çıktı

11:02 07.12.2021 (güncellendi: 11:04 07.12.2021)
© REUTERS / WILLY KURNIAWANSemeru Yanardağı
Semeru Yanardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / WILLY KURNIAWAN
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Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın yeniden patlaması üzerine ara verilen arama kurtarma çalışmaları tekrar başlatılırken can kaybı 34'e yükseldi.
Endonezya'nın Doğu Java bölgesinde yer alan 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı’nda cumartesi günü meydana gelen patlamada bilanço artıyor.
Adadaki en yüksek dağlardan biri olan Semeru Yanardağı patlamasında son verilere göre can kaybı sayısı 34’e yükseldi. Arama Kurtarma Operasyon Başkanı I Wayan Suyatna patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kayıp olan 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verdi. Durumu kritik olan 26 kişi ve hafif yaralanan 82 kişinin ise tedavileri sürüyor.
Dün de Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari de patlama nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarının yeniden başladığını açıkladı.
'Pasifik Ateş Çemberi' deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.
Endonezya'da Semeru Yanardağı'ndaki patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
MULTİMEDYA
Endonezya'daki Semeru Yanardağı yeniden patladı: Kurtarma operasyonları askıya alındı
Dün, 14:37
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