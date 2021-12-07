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Erdoğan: Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz
Erdoğan: Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz
Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T15:49+0300
2021-12-07T15:49+0300
2021-12-07T16:15+0300
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recep tayyip erdoğan
türkiye
katar
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde askerlere hitap etti.Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, türkiye, katar, ekonomi, yatırım
Erdoğan: Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz
15:49 07.12.2021 (güncellendi: 16:15 07.12.2021)
Katar-Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaretinde askerlere hitap etti.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
Türkiye
olarak Katar
ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz.
Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz
Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif
ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir.
Katar'ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz