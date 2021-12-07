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https://tr.sputniknews.com/20211207/eski-uzman-cavus-bosanma-asamasinda-oldugu-kadini-koruyan-jandarma-ile-catisti-1-astsubay-yarali-1051521389.html
Eski uzman çavuş, boşanma aşamasında olduğu kadını koruyan jandarma ile çatıştı: 1 astsubay yaralı
Eski uzman çavuş, boşanma aşamasında olduğu kadını koruyan jandarma ile çatıştı: 1 astsubay yaralı
Tokat'ta disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz, koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'ı korumak için köyde nöbet... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T12:53+0300
2021-12-07T12:54+0300
türkiye
tokat
uzman çavuş
çatışma
astsubay
yaralı
pompalı tüfek
jandarma
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2020 yılında disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz, 11 Ağustos’ta eşi Eşi Hacer Solmaz'a saldırdı. Olay sonrası Hacer Solmaz için koruma kararı verildi. Ömer Solmaz ise kasten yaralama ve tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrolle serbest bırakıldıMahkeme, 7 Ekim'de Ömer Solmaz’ı adli kontrolle serbest bıraktı.Tokat Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından Solmaz'a elektronik kelepçe takıldı. 4 Aralık'ta ayağındaki elektronik kelepçeyi kırarak ortadan kaybolan eski uzman çavuş Solmaz’ın kullandığı babasına ait araç, şehir merkezinde terk edilmiş halde bulundu.Pompalı tüfekle ateş açtıBu sırada Ömer Solmaz tarafından jandarma personeline pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ilk ateşte Kıdemli Astsubay Ferhat Koyun sol kol ve sol bacağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bir süre jandarmalarla çatışan Solmaz, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ferhat Koyun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211120/erzurumda-kadin-cinayeti-otoparka-yuruyen-genc-kizi-oldurup-intihar-etti-1050984027.html
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tokat, uzman çavuş, çatışma, astsubay, yaralı, pompalı tüfek, eş, jandarma

Eski uzman çavuş, boşanma aşamasında olduğu kadını koruyan jandarma ile çatıştı: 1 astsubay yaralı

12:53 07.12.2021 (güncellendi: 12:54 07.12.2021)
© DHAEski uzman çavuş, boşanma aşamasında olduğu kadını koruyan jandarma ile çatıştı: 1 astsubay yaralı
Eski uzman çavuş, boşanma aşamasında olduğu kadını koruyan jandarma ile çatıştı: 1 astsubay yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© DHA
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Tokat'ta disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz, koruma kararı olan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz'ı korumak için köyde nöbet tutan jandarma ile çatıştı. Olayda jandarma astsubay Ferhat Koyun yaralandı. Solmaz gözaltına alındı.
2020 yılında disiplinsizlik nedeniyle uzman çavuşluktan atılan Ömer Solmaz, 11 Ağustos’ta eşi Eşi Hacer Solmaz'a saldırdı.
Olay sonrası Hacer Solmaz için koruma kararı verildi. Ömer Solmaz ise kasten yaralama ve tehdit suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli kontrolle serbest bırakıldı

Mahkeme, 7 Ekim'de Ömer Solmaz’ı adli kontrolle serbest bıraktı.
Tokat Denetimli Serbestlik Bürosu tarafından Solmaz'a elektronik kelepçe takıldı. 4 Aralık'ta ayağındaki elektronik kelepçeyi kırarak ortadan kaybolan eski uzman çavuş Solmaz’ın kullandığı babasına ait araç, şehir merkezinde terk edilmiş halde bulundu.

Pompalı tüfekle ateş açtı

Bu sırada Ömer Solmaz tarafından jandarma personeline pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ilk ateşte Kıdemli Astsubay Ferhat Koyun sol kol ve sol bacağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Bir süre jandarmalarla çatışan Solmaz, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Ferhat Koyun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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