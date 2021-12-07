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https://tr.sputniknews.com/20211207/fatih-terim-hastaneye-kaldirildi-1051535419.html
Fatih Terim hastaneye kaldırıldı
Fatih Terim hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın 68 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim, bel fıtığı nedeniyle tedavi altına alındı. 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T17:50+0300
2021-12-07T17:50+0300
2021-12-07T18:02+0300
spor
fatih terim
hastane
son dakika
galatasaray
ameliyat
tedavi
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Galatasaray'ın 68 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim, bel fıtığı nedeniyle tedavi altına alındı.
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fatih terim, hastane, son dakika, galatasaray, ameliyat, tedavi
Fatih Terim hastaneye kaldırıldı
17:50 07.12.2021 (güncellendi: 18:02 07.12.2021)
Galatasaray'ın 68 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim, bel fıtığı nedeniyle tedavi altına alındı.
Galatasaray'ın 68 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim, bel fıtığı nedeniyle tedavi altına alındı.