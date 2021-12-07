Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211207/feto-adiniza-hesap-acti-diyerek-yasli-adami-240-bin-tl-dolandirdi-1051532507.html
‘FETÖ adınıza hesap açtı’ diyerek yaşlı adamı 240 bin TL dolandırdı
‘FETÖ adınıza hesap açtı’ diyerek yaşlı adamı 240 bin TL dolandırdı
Kendini polis ve savcı olarak tanıtan, "FETÖ adınıza banka hesabı açtı’" diyerek 240 bin TL dolandıran şahıs, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T16:53+0300
2021-12-07T16:53+0300
türkiye
istanbul
operasyon
polis
trabzon
fetö
yaşlı
sahte
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044060611_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b00d545066dabe4ad5dffe69a29d3a72.jpg
31 yaşındaki M.Ş. isimli şahıs, Trabzon'da yaşayan 76 yaşındaki N.P. isimli yaşlı adamı arayarak kendini polis olarak tanıttı. Sahte polis, “FETÖ örgütüne operasyon yapıyoruz ve adınıza sahte banka hesabı açılmış, vereceğimiz hesaba para yatırın” diyerek yaşlı adamı 240 bin TL dolandırdı.Dolandırıldığının farkına varan kişi polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin ardından dolandırıcının İstanbul'da olduğu tespit edildi. 240 bin TL'nin 160 bin TL'lik kısmına bloke koyularak paranın çekilmesi engellenirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kurdu. İstanbul'da yapılan operasyon ile M.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı; kendisini, hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz. Lütfen birikimlerinizi, çalışmak, üretmek yerine, anlık dalgınlığınızdan yararlanarak almak isteyenlere göndermeyin, bunlara asla inanmayın. Bu tür aramalarda, telefonunuzu derhal kapatın ve en yakın birimimize gelerek ihbar ediniz” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211206/kargocu-kiligina-girip-23-milyon-euro-dolandirdilar-1051484264.html
türkiye
istanbul
trabzon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1044060611_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_e7774ef3b7f1628a1044b79cb5f3b8f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, operasyon, polis, trabzon, fetö, yaşlı, sahte

‘FETÖ adınıza hesap açtı’ diyerek yaşlı adamı 240 bin TL dolandırdı

16:53 07.12.2021
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© AA
Abone ol
Kendini polis ve savcı olarak tanıtan, "FETÖ adınıza banka hesabı açtı’" diyerek 240 bin TL dolandıran şahıs, Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma ile İstanbul’da yakalandı.
31 yaşındaki M.Ş. isimli şahıs, Trabzon'da yaşayan 76 yaşındaki N.P. isimli yaşlı adamı arayarak kendini polis olarak tanıttı.
Sahte polis, “FETÖ örgütüne operasyon yapıyoruz ve adınıza sahte banka hesabı açılmış, vereceğimiz hesaba para yatırın” diyerek yaşlı adamı 240 bin TL dolandırdı.
Dolandırıldığının farkına varan kişi polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin ardından dolandırıcının İstanbul'da olduğu tespit edildi.
240 bin TL'nin 160 bin TL'lik kısmına bloke koyularak paranın çekilmesi engellenirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kurdu.
İstanbul'da yapılan operasyon ile M.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı; kendisini, hakim, savcı, polis olarak tanıtıp, para isteyenlere itibar etmemeleri konusunda tekrar bilgilendirmek istiyoruz. Lütfen birikimlerinizi, çalışmak, üretmek yerine, anlık dalgınlığınızdan yararlanarak almak isteyenlere göndermeyin, bunlara asla inanmayın. Bu tür aramalarda, telefonunuzu derhal kapatın ve en yakın birimimize gelerek ihbar ediniz” ifadelerine yer verildi.
Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2021
TÜRKİYE
Kargocu kılığına girip 2.3 milyon euro dolandırdılar: Mal varlığına tedbir konuldu
Dün, 13:46
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce