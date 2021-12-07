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Fransa'da 5-11 yaş grubundaki 'riskli' çocuklara koronavirüs aşısı uygulanacak
Fransa'da 5-11 yaş grubundaki 'riskli' çocuklara koronavirüs aşısı uygulanacak
Fransa'da 5-11 yaş grubunda sağlık açısından 'riskli' olarak değerlendirilen çocukların 15 Aralık'tan itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı... 07.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-07T00:20+0300
2021-12-07T00:20+0300
koronavirüs
fransa
çocuklar
vaka
koronavirüs aşısı
jean castex
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Fransa Başbakanı Jean Castex, sağlık konulu Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 65 yaş üstündeki kişilerin artı randevu almadan aşı merkezlerinde 'üçüncü doz' olarak adlandırılan takviye doz yaptırabileceğini söyledi.Bugüne kadar 10 milyon kişiye takviye dozun uygulandığını ifade eden Castex, virüsün hızlı yayılmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti.Castex, 12 yaş altındaki çocuklarda vaka sayısında artış yaşandığını aktardı.İlkokulların her alanında maskenin yeniden zorunlu hale geldiğini vurgulayan Castex, 5-11 yaş grubunda sağlık açısından 'riskli' olarak değerlendirilen çocukların 15 Aralık'tan itibaren aşılanabileceğini duyurdu.İnsanların haftada 2-3 gün evden çalışması gerektiğinin altını çizen Castex, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına ilişkin kontrollerin sıkılaştırılacağını belirtti.Castex, 10 Aralık'tan itibaren gece kulüplerinin 1 aylığına kapatılacağı bilgisini de paylaştı.80 çocuk hastanelerde tedavi görüyorSağlık Bakanı Olivier Veran da hastanelerde 12 binden fazla kişinin tedavi gördüğünü, böylece her dakikada 1 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.Omicron varyantının Delta'nınkinden daha bulaşıcı olduğu uyarısında bulunan Veran, 15'i yoğun bakımda olmak üzere 80 çocuğun hastanelerde tedavi gördüğünü aktardı.Veran, Omicron varyantına bağlı tespit edilen vaka sayısının 25'e ulaştığını dile getirdi.Son 24 saatte 11 bin 308 vaka tespit edildi.Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 308 yeni vaka kaydedildi.Ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 928 bin 572'ye, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6.5'e yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20211204/fransada-saglik-calisanlari-sokaga-cikti-yorgunuz-yorgun-1051447612.html
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fransa, çocuklar, vaka, koronavirüs aşısı, jean castex

Fransa'da 5-11 yaş grubundaki 'riskli' çocuklara koronavirüs aşısı uygulanacak

00:20 07.12.2021
© REUTERS / Eric GaillardFransa - koronavirüs aşısı - aşılama
Fransa - koronavirüs aşısı - aşılama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
© REUTERS / Eric Gaillard
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Fransa'da 5-11 yaş grubunda sağlık açısından 'riskli' olarak değerlendirilen çocukların 15 Aralık'tan itibaren yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanabileceği bildirildi.
Fransa Başbakanı Jean Castex, sağlık konulu Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 65 yaş üstündeki kişilerin artı randevu almadan aşı merkezlerinde 'üçüncü doz' olarak adlandırılan takviye doz yaptırabileceğini söyledi.
Bugüne kadar 10 milyon kişiye takviye dozun uygulandığını ifade eden Castex, virüsün hızlı yayılmasının önlenmesi gerektiğini kaydetti.
Castex, 12 yaş altındaki çocuklarda vaka sayısında artış yaşandığını aktardı.
İlkokulların her alanında maskenin yeniden zorunlu hale geldiğini vurgulayan Castex, 5-11 yaş grubunda sağlık açısından 'riskli' olarak değerlendirilen çocukların 15 Aralık'tan itibaren aşılanabileceğini duyurdu.
İnsanların haftada 2-3 gün evden çalışması gerektiğinin altını çizen Castex, Kovid-19 sağlık kartı uygulamasına ilişkin kontrollerin sıkılaştırılacağını belirtti.
Castex, 10 Aralık'tan itibaren gece kulüplerinin 1 aylığına kapatılacağı bilgisini de paylaştı.

80 çocuk hastanelerde tedavi görüyor

Sağlık Bakanı Olivier Veran da hastanelerde 12 binden fazla kişinin tedavi gördüğünü, böylece her dakikada 1 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.
Omicron varyantının Delta'nınkinden daha bulaşıcı olduğu uyarısında bulunan Veran, 15'i yoğun bakımda olmak üzere 80 çocuğun hastanelerde tedavi gördüğünü aktardı.
Veran, Omicron varyantına bağlı tespit edilen vaka sayısının 25'e ulaştığını dile getirdi.
Son 24 saatte 11 bin 308 vaka tespit edildi.
Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 11 bin 308 yeni vaka kaydedildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 7 milyon 928 bin 572'ye, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 6.5'e yükseldi.
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